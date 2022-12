Veloparkplätze Trauerspiel am Badischen Bahnhof geht in eine weitere Runde Seit Jahren wird am Basler Badischen Bahnhof über ein neues unterirdisches Veloparking diskutiert. Nun ist auch die zweite Variante vom Tisch. Die Regierung will weiter nach einem Standort suchen.

Das Velochaos am Badischen Bahnhof dürfte noch eine Weile nicht behoben sein. Martin Töngi

Am Badischen Bahnhof herrscht seit Jahren ein Velochaos: Es gibt zu wenige offizielle Abstellplätze, viele Fahrräder werden wild parkiert. Der Kanton hat das Problem zu entschärfen versucht und etwa an der Nordseite des Bahnhofs und vor dem Syngenta-Gelände neue Abstellplätze geschaffen. Offensichtlich und unbestritten aber ist: Der Bedarf ist noch immer viel grösser als das Angebot, ein unterirdisches Parking – wie am Bahnhof SBB – mit 1200 Stellplätzen ist nötig.

Vor 15 Jahren gefordert – und noch immer nicht Realität

Ein solches wurde im Zuge der damaligen Umbauarbeiten am Badischen Bahnhof bereits 2007 vom damaligen SP-Grossrat Martin Lüchinger gefordert. Das Parlament hat im Oktober 2013 die Planungsgelder genehmigt. Doch wo das Parking gebaut wird, ist weiterhin ungewiss. Eben hat sich eine zweite Idee zerschlagen, wie die Basler Regierung in einem weiteren Zwischenbericht zum 15 Jahre alten Vorstoss einräumt.

Demnach hätte das Parking unter der Grünfläche hinter der Tramhaltestelle (südlich des Bahnhofsgebäudes) errichtet werden sollen. Vertiefte Untersuchungen hätten ergeben, dass das Projekt nicht realisierbar sei, schreibt die Regierung. Als zentrales Problem stellte sich die Erschliessung heraus: Diese müsse ebenfalls unterirdisch erfolgen, um Konflikte mit Fussgängern und Velofahrenden auf dem Bahnhofvorplatz zu vermeiden. Nötig wären demnach lange Tunnelverbindungen, die Rede ist von 60 bis 120 Meter. Diese wären für das Verkehrsaufkommen nicht tauglich.

Erste Variante im Keller des DB-Gebäudes scheiterte ebenfalls

Zudem haben die Untersuchungen ein Platzproblem zu Tage gefördert: Auf der zur Verfügung stehenden Fläche könnten nur 600 Veloabstellplätze geschaffen werden. Das Parking müsste also mit zwei oder drei Untergeschossen ausgestattet werden, um den Bedarf zu decken. Und das sei bautechnisch und finanziell mit «unverhältnismässigem Aufwand» verbunden, findet die Regierung. Es dürfte schwierig werden, am Badischen Bahnhof einen Alternativstandort zu finden.

In einem ersten Anlauf prüfte der Kanton ein Veloparking im Kellergeschoss des DB-Gebäudes, verwarf diese Idee aber, weil eine kostspielige Erdbebenertüchtigung notwendig gewesen wäre. Der Schwarzwaldtunnel der A2 unter der Schwarzwaldallee schränke die Wahl möglicher Standorte zudem ein, sagt Daniel Hofer, Sprecher des federführenden Bau- und Verkehrsdepartements (BVD).

Ist ein Parking in unmittelbarer Nähe des Bahnhofgebäudes vom Tisch? Der Bericht der Regierung lässt einige Interpretationen zu: Zwar will sie am Badischen Bahnhof ein Veloparking realisieren, wie sie betont. Dazu werde nun ein neuer Standort evaluiert. Im folgenden Satz heisst es: «Mit der Entwicklung auf dem Rosentalareal haben sich neue Optionen ergeben, die aktuell auf ihre Tauglichkeit geprüft werden.»

Parking auf Rosentalareal wäre keine Alternative

Sieht die Regierung das Rosentalareal als erweitertes Gebiet des Bahnhofs an, oder sollen (zwei) kleinere Parkings evaluiert werden, die sich ergänzen? Das ist unklar. Klar ist: Die Velofahrenden wollen ihren Drahtesel möglichst nahe am Zielort parkieren. Für sie wäre also ein Parking auf dem Rosentalareal kaum ein «Bahnhofparking». Das sieht auch Lisa Mathys, SP-Co-Präsidentin und Mitglied der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission so:

«Ein Veloparking auf dem Rosentalareal kann sinnvoll, aber kein Ersatz für eines direkt am Badischen Bahnhof sein.»

Die Regierung verspricht, im Verlauf des Jahres 2023 über ein neues Vorhaben zu informieren. Zu grosse Hoffnungen sollten sich die Velofahrenden nicht machen: Im vorletzten Bericht der Regierung von Mitte Dezember 2020 hiess es noch, der Baukredit für das Parking werde voraussichtlich Anfang 2022 vorliegen.