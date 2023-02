Veloverkehr Unfall Hotspot Luzernerring: Pro Velo Basel startet Unterschriftensammlung für Petition Vor rund zwei Jahren kam es am Luzernerring zu einem tödlichen Velounfall. Pro Velo Basel fordert seit langer Zeit, dass diese Route für Velofahrende sicherer wird. Nun startet der Verband eine Petition.

Das Petitionsteam Simon Mattmüller, Raffaela Hanauer und Roland Chrétien (v.l.) vor dem «Geistervelo», das an die verstorbene Velofahrerin erinnern soll. Bild: Laura Ferrari

Am 13. April 2023, genau zwei Jahre nach dem tödlichen Velounfall am Luzernerring, will Pro Velo die «Petition für eine sichere Veloroute auf dem Luzernerring» der Petitionskommission des Grossen Rates übergeben. Damals wurde eine Velofahrerin am Luzernerring, auf Höhe der Burgfelderstrasse, von einem Lastwagen erfasst und starb.

Seit Jahren werden Massnahmen gefordert

Pro Velo ist die gefährliche Situation nach der Kreuzung Luzernerring/Burgfelderstrasse schon lange bekannt: «Auf diesem Abschnitt fehlt ein Velostreifen, und zwar genau dort, wo zwei Autospuren auf eine reduziert werden», sagt Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo Basel. Für Velofahrende stelle dies eine tödliche Gefahr dar, sagt er.

Direkt nach dem Unfall vor zwei Jahren wandte sich Pro Velo mit einem Brief an die damals zuständigen Regierungsrätinnen Esther Keller vom Bau- und Verkehrsdepartement und Stephanie Eymann vom Justiz- und Sicherheitsdepartement und forderte umgehend Verbesserungen. Daraufhin gab das BVD ein externes Verkehrsgutachten in Auftrag.

Die von Pro Velo geforderte Variante zeigte sich im Gutachten als umsetzbar. Diese sieht vor, die rechte Fahrspur einerseits in eine Velo- und Busspur umzuwandeln und sie zudem vor der Kreuzung nur den rechtsabbiegenden Autofahrenden zur Verfügung zu stellen. Somit würde sich die unübersichtliche Fahrsituation nach der Kreuzung auflösen, denn sie sei auch für die Autofahrenden sehr unangenehm. Die Drängelei um das Einfädeln führe zu Stresssituationen, sagt Chrétien.

Schnelle Massnahmen gefordert

Die Gutachterinnen und Gutachter empfahlen die Variante letztlich jedoch nicht, da das Zusammenführen der Spuren zu einem Rückstau führen könnte. Dieser würde sich zu Hauptverkehrszeiten bis in den Kreisel Hegenheimerstrasse/Luzernerring ziehen. «Uns ist bewusst, dass es zu bestimmten Tageszeiten einen Rückstau geben kann. Wir sind aber der Meinung, dass man das in Kauf nehmen sollte», sagt Chrétien.

Pro Velo Basel fordert mit der Petition schnelle Massnahmen der Regierung: «Wir wollen einen einjährigen Versuch, bei dem geprüft wird, ob es tatsächlich unlösbare Probleme gibt, wenn man die vorgeschlagenen Lösungen umsetzt», sagt Chrétien. GAB-Grossrätin Raffaela Hanauer sagt:

«Wir haben es jetzt lange gesagt, langsam geht uns die Geduld aus.»

Hanauer ist Mitglied bei Pro Velo Basel und beim Verband für die Kampagnen zuständig.

Ein «Geistervelo» in Gedenken an die verstorbene Velofahrerin

Seit dem Unfall erinnert ein Geistervelo an die verstorbene Velofahrerin. Solche weiss bemalten Velos werden häufig an Unfallorten platziert. Auch nach dem tödlichen Velounfall in der Missionsstrasse im vergangenen November wurde ein Geistervelo hingestellt.

Pro Velo sei dafür nicht verantwortlich: «Das ist eine internationale Aktion. Die Geistervelos dienen als Mahnmal, dass Unfälle nicht vergessen gehen, aber auch als Zeichen, dass etwas verbessert werden soll», sagt Chrétien von Pro Velo. Er vermutet, dass die Velos von Betroffenen platziert werden.