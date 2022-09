Veranstaltung Grossbasler Kulturinstitutionen feiern gemeinsam ihre Vielfalt Das Theaterplatz-Fest in Basel gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Das Fest soll den sozialen Treffpunkt «Theaterplatz» fördern.

Noch ist der Theaterplatz grösstenteils leer. Das soll sich in der Zukunft ändern. Nicole Nars-Zimmer

Auf den ersten Blick ist das grosse Kulturangebot rund um den Theaterplatz nicht für jede und jeden sichtbar. Zehn Basler Kulturinstitutionen im Theaterquartier bündeln ihre Ressourcen und wollen mit der zweiten Ausgabe des Theaterplatz-Festes am Samstag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr die Kultur rund um den Platz ins Zentrum rücken.

Teil des Theaterplatz-Festes sind das Historische Museum, das Kultkino, die Kunsthalle, das Literaturhaus, die Offene Kirche Elisabethen, das Schweizerische Architekturmuseum, das Stadtcasino, das Stadtkino, das Theater und der Jazzclub Bird's Eye. 40 Programmpunkte haben die Institutionen für das Fest auf die Beine gestellt.

Vielfalt als Konzept

«Es ist eine unglaubliche Vielfalt vorhanden», sagt Thomas Koeb, Direktor des Stadtcasinos Basel. Gemeint sind die unterschiedlichen Kulturinstitutionen um den Theaterplatz. Das grosse Angebot sei eine der Motivationen für das Fest. Nachdem die erste Ausgabe 2021 ein grosser Erfolg gewesen sei, wolle man daran anknüpfen.

Drei Ziele verfolge das Fest. Es soll ein Quartierfest sein, das die unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Kollektiv präsentiere. Der öffentliche Raum soll durch die Kultur aufgewertet und die verschiedenen kulturellen Kategorien durch das Fest vereint werden, sagt das Organisationskomitee.

Das Programm steht sinnbildlich für die Vereinigung von verschiedenen kulturellen Institutionen. Eine Oper, ein Tattoostand, ein Flohmarkt, verschiedene Filme, Theater und Konzerte sollen die Menschen am Fest unterhalten.

Ein Blick hinter die Kulisse

Die Besucherinnen und Besucher können am Fest nicht nur Kultur konsumieren, sondern aktiv mitgestalten. «Es gibt ein grosses Angebot an interaktiven Attraktionen», sagt das Komitee. Man kann beispielsweise eine eigene Skulptur für den Theaterbrunnen bauen, sich wie im 18. Jahrhundert kleiden oder Gummitwist und Boccia spielen.

Ein Highlight des Festes seien die organisierten Wanderungen auf dem Festgelände, teilt das Komitee mit. Auf einer solchen Tour würde man durch unterirdische, versteckte Tunnels geführt werden, die einzelne Gebäude miteinander verbinden. Man gelange an Orte, die ansonsten für die Öffentlichkeit nie zugänglich wären. Eine Wanderung dauert 60 Minuten und startet alle 30 Minuten. Eine kostenlose Registrierung dafür ist obligatorisch.

Kultur als Stadtplanung

Das Fest wird finanziell unterstützt von der Christoph-Merian-Stiftung und dem Kanton Basel-Stadt. Beide übernehmen jeweils einen Drittel der Kosten. Das dritte Drittel würden die einzelnen Institutionen selbst bezahlen, sagt das Komitee.

Das Geld aus der Stadt stamme aus der Stadtentwicklung und nicht aus der Kultur. In Zukunft soll der Platz begrünt und öfters für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden und so das soziale Leben fördern. Das Theaterplatz-Fest sei ein Teil dieses Konzepts. «Es ist kein Fall von Gentrifizierung», sagt das Organisationskomitee. Der Platz, den unzählige Menschen am Tag besuchen, soll weiterhin ein Lebensraum für alle Menschen sein.