Verbrechen Schüsse in der Region Basel: Mann in Riehen verletzt, Fenster in Gelterkinden eingeschossen Ein 57-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in Riehen angeschossen. In Gelterkinden fielen frühmorgens ebenfalls Schüsse. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen.

Aus einem Auto wurde auf einen Mann in Riehen geschossen. Symbolbild: Felipe Dana/AP

Wie passt ein versuchter Mord zu Grünanlagen, grosszügigen Bauten und Blick auf die Fondation Beyeler? So ganz erklären kann sich das an der Gabelung Inzlingerstrasse/Hohlweg in Riehen niemand. Die Arbeiter auf der Baustelle direkt neben dem Tatort haben nichts mitbekommen. Eine Anwohnerin steht vor dem gelben Polizeiband. «Was ist hier passiert?», fragt sie ungläubig, als sie von dem Gewaltverbrechen hört, der am selben Morgen an dieser Stelle verübt worden ist.

Ein 57-jähriger Mann stand hier am Donnerstagmorgen kurz nach 10 Uhr bei seinem parkierten Auto, als ein älteres Auto mit französischem Nummernschild an ihm vorbeifuhr. Die drei Insassen trugen Hygienemasken und aus dem Auto wurde mit einer Schusswaffe auf den 57-Jährigen gefeuert, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Der Mann wurde mehrmals getroffen und die Sanität brachte ihn in die Notfallstation.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und trotz einer gross angelegten Fahndung konnte die Täterschaft nicht festgenommen werden. «Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Angeschossene ansprechbar», sagt René Gsell von der Basler Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde anschliessend ins Spital gebracht und operiert. Gemäss Gsell schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei hat den Tatort an der Gabelung Inzlingerstrasse/Hohlweg grossflächig abgesperrt. Bild: zvg

«So ein Fall ist ungewöhnlich für uns», sagt der Kriminalbeamte. In der Tat erinnern Schüsse aus einem fahrenden Auto an die Vorgehensweisen von kriminellen Banden und organisiertem Verbrechen. «Zu den Tätern und dem Motiv können wir noch nichts sagen», so Gsell. Sie stünden aber im Austausch mit ihren Kollegen im Baselbiet.

Ein Dutzend Schüsse auch im Baselbiet

Auch hier fielen am selben Tag Schüsse. Dass in der Region Basel an einem Tag an zwei Orten geschossen wird, «ist in der Tat aussergewöhnlich», sagt Gsell. Man kommuniziere daher mit der Kantonspolizei Baselland. Ob eine Verbindung zwischen den beiden Taten besteht, könne aber noch nicht beurteilt werden.

In Gelterkinden schoss eine unbekannte Täterschaft am frühen Donnerstagmorgen auf ein Mehrfamilienhaus, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilt. Um ungefähr 4.30 Uhr wurde die Polizei kontaktiert. Die Einsatzkräfte konnten feststellen, dass mehrere Schüsse auf das Haus am Bodmerweg abgegeben wurden. Personen wurden keine verletzt.

Laut Polizei ist auch hier zur Täterschaft und zum Hintergrund der Tat im Moment nichts bekannt. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Baselland die Ermittlungen aufgenommen. «Die Forensik sucht noch nach Hülsen, Fussabdrücken und anderen Spuren», sagt Paul Steffen von der Baselbieter Polizei.

Es sei ein gutes Dutzend Mal auf das Mehrfamilienhaus geschossen worden. «Die Bewohner sind zurzeit in den Ferien», sagt Steffen. Ein Fenster auf der Seite des Hauses sei zu Bruch gegangen. Sie würden versuchen, die Bewohner zu kontaktieren um herauszufinden, ob vielleicht ein Bezug zur Täterschaft besteht.