Verbrechen Aus dem fahrenden Auto heraus: Mann in Riehen angeschossen Ein 57-Jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in Riehen von unbekannten Täter angeschossen. Er wurde mehrmals getroffen und ins Spital gebracht. Die Täter sind flüchtig.

Aus einem Auto wurde auf einen Mann in Riehen geschossen. Symbolbild: Felipe Dana / AP

Ein 57-jähriger Mann stand am Donnerstagmorgen kurz nach 10 Uhr bei seinem parkierten Auto im Hohlweg in Riehen, als ein älteres Auto mit französischem Nummernschild an ihm vorbeifuhr. Die drei Insassen trugen Hygienemasken und aus dem Auto wurde mit einer Schusswaffe auf den 57-Jährigen geschossen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Der Mann wurde mehrmals getroffen und die Sanität brachte ihn in die Notfallstation.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und trotz einer grösseren Fahndung konnte die Täterschaft nicht festgenommen werden. Der Grund für den Angriff und der genaue Tathergang werden durch die Kriminalpolizei ermittelt. Personen, welche Angaben zur Tat machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten oder sich bei der nächsten Polizeiwache zu melden.