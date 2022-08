Verein Pulpo Ludothek Gundeli bleibt offen - und sucht Geld Die Ludotheken Bläsi und St. Johann schliessen. Ausser die vage Hoffnung erfüllt sich und sie werden von der Ludothek Gundeli gerettet.

Ludotheken Region Basel Boris Burkhardt / bz Zeitung für die Region

Der Verein Robi-Spiel-Aktionen und das Präsidialdepartement haben bestätigt, was die bz berichtete: Die Ludotheken Bläsi und St. Johann müssen per Ende Jahr mangels Finanzierung geschlossen werden. Davon nicht betroffen ist die vom Verein Pulpo betriebene Ludothek im Gundeli. Geschäftsführer Guy Dannmeyer erklärt, dass für die Finanzierung des kommenden Jahres allerdings noch rund 30000 Franken fehlten. Gespräche würden dabei auch mit der Stadt geführt.

Offenkundig wurden in den vergangenen Monaten Ideen in alle Richtungen gewälzt. So stand im Raum, dass alle drei Ludotheken wieder unter dem Dach der Robi-Spiel-Aktionen geführt würden. Nachdem sich dieses Szenario zerschlagen und der Verein Robi-Spiel-Aktionen aufgegeben hat, bleibt die Hoffnung, der Verein Pulpo schwinge sich zum Retter der beiden anderen Ludotheken auf.

Dannmeyer winkt ab; im Vordergrund stehe die Sicherung der Gundeli-Ludothek.