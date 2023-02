Vereinbarkeit für Familien Elternzeit im Kanton Basel-Stadt: Politikerinnen werfen der Regierung Arbeitsverweigerung vor Die Basler Regierung sieht von einer kantonal geregelten Elternzeit ab und verweist auf eine Lösung auf Bundesebene. Zu viele Ungewissheiten, fehlende rechtliche Grundlagen und eine beschränkte Datenlage stehen laut Regierung einer kantonalen Elternzeit im Weg.

Obwohl der Kanton Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtig erachtet, sieht er von einer kantonalen Elternzeit zum jetzigen Zeitpunkt ab. Bild: Keystone

Nach dem Vaterschaftsurlaub soll es mit der Elternzeit vorangehen. Die Eidgenössische Kommission für Familienfragen macht in ihrer neuen Publikation Druck auf die Politik. Im Positionspapier «Elternzeit – worauf wartet die Schweiz?» hält sie fest, dass ein Elternurlaub ein volkswirtschaftlicher Gewinn sei, da sie die Produktivität steigere und dem Fachkräftemangel entgegenwirke. Dies sei insbesondere in Wirtschaftssektoren mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil der Fall.

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss setzt sich für eine kantonale Elternzeit ein – und das bereits seit sieben Jahren. Noch als Grossrätin hat sie im Juni 2019 gemeinsam mit ihrer Partei- und Ratskollegin Edibe Gölgeli eine entsprechende Motion eingereicht. «Um sich positiv zu entwickeln, muss der Kanton Basel-Stadt eine moderne Familienpolitik betreiben», ist dort unter anderem zu lesen.

Eine kantonale Elternzeit wäre aus juristischer Sicht möglich

Der Vorstoss der beiden SP-Politikerinnen wurde im Juni 2020 im Grossen Rat als Anzug überwiesen. Die Regierung argumentierte damals, dass ein kantonaler Elternurlaub aus juristischer Sicht nicht umsetzbar sei. Nun – mehr als zweieinhalb Jahre später – liegt der Bericht des Regierungsrates vor. Dieser enthält aus Sicht der beiden Politikerinnen enttäuschende Antworten.

Der Regierungsrat spricht sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine kantonale Elternzeit aus. Zwar sei es aus juristischer Sicht möglich, eine kantonale Lösung zu erarbeiten. Diese dürfe jedoch nicht der Ferienregelung unterstellt werden, denn diese sei national geregelt. Eine Elternzeit müsste also ein «öffentliches Interesse verfolgen». Dazu fehle jedoch die Datenlage, schreibt die Regierung. Er beantragt den Grossen Rat, den Anzug stehen zu lassen. Das heisst, er muss in drei Jahren wieder einen Bericht präsentieren.

«Der Kanton nimmt seine Pflicht nicht wahr»

Sarah Wyss zeigt sich frustriert über die «Verzögerungstaktik des Regierungsrates»: «Das, was die Regierung hier macht, ist Arbeitsverweigerung.» Auch Edibe Gölgeli ist unzufrieden: «Ich bin enttäuscht über dieses Hin und Her. Für mich ist klar, dass wir jetzt mit einer Motion nachdoppeln werden.» Zumindest habe sich der Kanton einer Aufgabe angenommen und herausgefunden, dass eine kantonale Lösung rechtlich durchführbar sei.

Wyss und Gölgeli finden, dass der Kanton seine Pflicht nicht wahrnehme. Zudem sei es kein Argument, auf eine fehlende Datenlage zu verweisen, wenn es gar keine Elternzeit gebe und es aber aktuelle Studien gebe, die klar belegten, dass eine Elternzeit, auch eine kantonal geregelte, dem Fachkräftemangel entgegenwirken könne. Wyss und Gölgeli verweisen damit auf die Eidgenössische Kommission für Familienfragen.

Das 38-Wochen-Modell wurde bereits im Jahr 2010 entwickelt

Die Kommission hat bereits im Jahr 2010 ihr erstes 38-Wochen-Modell erarbeitet und immer wieder angepasst. Ein Modell sieht vor, dass sich beide Elternteile gleichberechtigt die 38 Wochen aufteilen, also je 19 Wochen. Die Elternzeit kann zwischen der Geburt und der Einschulung bezogen werden, wenn gewünscht auch in Teilzeit.

Das adaptierte Modell schränkt die freie Aufteilung der Wochenzeit gegenüber den früheren 38-Wochen-Modellen ein. Die Wahlfreiheit hatte einen negativen Effekt auf die Gleichstellung. So nahmen die Väter nur die für sie reservierte Zeit in Anspruch. Die frei aufteilbaren Wochen bezog jeweils die Frau. Damit wurde die Rollenteilung – Frau zu Hause, Vater im Büro – zementiert. Mit negativen Konsequenzen wie einer unbefriedigenden Laufbahnperspektive, einem tieferen Lohn und letztlich auch einer unzureichenden Altersvorsorge für die Frauen, wie die Kommission schreibt.

Weiteres Vorgehen des Regierungsrats ist unklar

Auch andere Punkte wurden angepasst, zum Beispiel der Kündigungsschutz für die Väter, Anspruchsleistungen für jene, die vorzeitig mit reduziertem Pensum wieder in den Beruf einsteigen möchten, sowie flexiblere Möglichkeiten im Bezug des Elternurlaubs.

Offensichtlich weiss der Regierungsrat selber nicht so genau, wie es nun weitergehen soll. Er präsentiert in seinem Bericht keine inhaltliche Lösung, will aber den Anzug stehen lassen. «Was der Regierungsrat in drei Jahren Neues zu berichten hat, wird sich zeigen. Es sind schliesslich alle Fakten auf dem Tisch», sagt Sarah Wyss.