Beim Bier ein paar Verse aufs Tischtuch kritzeln und an der Fasnacht dann mit einer Larve aus dem Brockenhaus von Beiz zu Beiz ziehen, nee! So geht das nicht! Der Aufwand ist viel grösser, selbst dann, wenn man nur mittelmässig gut sein will und sich mit einem halbwegs zufriedenen Publikum begnügt.

Das haben aktive und zukünftige Schnitzelbänkler erfahren, als sie am Mittwochabend am Bangg-Seminar des Comité 1914 bei der UBS teilnahmen. Diese Vereinigung hiess übrigens mal Comité 2000, aber das ist Geschichte. In dreissig Jahren weiss das niemand mehr und dann meinen alle, es handle sich um eines der ältesten Schnitzelbank-Comités der Stadt.

Goschdym, Helge, Larve

Es ist ein bisschen wie mit dem Ryssblei: Wer weiss heute noch, was das ist? Ein Bleistift ist es. Einer der ganz grossen Bänkler, wir nennen hier in guter Fasnachtstradition keine Namen, hat den Seminarbesuchern zwar ans Herz gelegt, das richtige Baseldytsch zu pflegen, von einem Ryssblei aber will auch er nichts mehr wissen. Man muss ja mit der Zeit gehen, ein bisschen jedenfalls. Was wichtig bleibt sind d Goschdym, d Helge und d Larve. Bitte ohne Apostroph.

Das Comité 2000 hat bewusst einen Abend für alle organisiert, auch für Leute, die anderen Vereinigungen angeschlossen sind oder gar nichts mit Schnitzelbänken zu tun haben. «Die Qualität ist nie so hoch, wie man sie gern hätte", sagt Ricky Hubler, der das Comité 1914 präsidiert. Er müsse sich manchmal gar fremd schämen, wenn er andere Bänke hört. Wichtig sei aber nicht nur ein Vers, der sitzt, sondern das Gesamtpaket. Stichwort: identitätsstiftend.

Die ewigen Superstars

Und die Pointe, die muss überraschen. In jedem Fall. Idealerweise kombiniert der Dichter zwei Themen. Doch es geht auch anders, wie dieses Beispiel vom legendären Zytigs-Anni aus dem Jahr 1976 zeigt: