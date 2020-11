Vergewaltigung beim zweiten Date: Sie war 13, er war 18

Es war ein ungleiches Paar. Im Herbst 2016 lernten sie sich über die Online-Datingapp «Lovoo» kennen und trafen sich kurz darauf persönlich beim Basler Bahnhof. Er war 18, sie war 13, gab sich aber laut eigenen Angaben als 14-Jährige aus. An jenem Tag landeten sie bei ihm zu Hause, doch sie gab ihm zu verstehen, dass sie für Sex noch nicht bereit sei.

Vier Tage später landeten sie beim 18-Jährigen dennoch im Bett und hatten Sex. Zuerst einvernehmlich, so die junge Frau, doch als sie Schmerzen hatte, habe er trotz ihrer Bitten einfach nicht aufhören wollen. Danach habe er sich nicht um sie gekümmert, sondern sich einfach am Computer mit Videospielen beschäftigt.

Freundinnen der Frau sagten als Zeuginnen aus

Am Freitag beschäftigte sich das Basler Strafgericht mit der Geschichte. Mehrere Monate später trafen sich die zwei erneut, es kam wiederum zu Sex mit der damals 15-jährigen Frau. Nach einem Gespräch mit einem Betreuer in ihrem Wohnheim erstattete die Frau schliesslich Anzeige. Das Gericht sah sich die früheren Videoeinvernahmen der Frau an, dort betonte sie, er sei ihre erste grosse Liebe gewesen.

Das Dreiergericht hörte vergangenen Freitag auch zwei frühere Freundinnen der Frau als Zeugen an, die beim Treffen im Herbst 2016 in der Nähe warteten und über das Verhalten der Frau direkt danach Auskunft geben konnten. Der heute 22-jährige Angeklagte betonte, er habe nichts von ihren Schmerzen mitbekommen, es sei alles einvernehmlich erfolgt.

Verteidigung beruft sich auf Alters-Irrtum

Das sogenannte Schutzalter liegt in der Schweiz bei 16 Jahren, sexuelle Handlungen mit Jüngeren sind verboten. Keine Strafe gibt es allerdings, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten kleiner als drei Jahre beträgt. Es ist auch möglich, sich auf einen Irrtum punkto Alter zu berufen, dadurch ist eine deutlich mildere Strafe möglich.

Verteidiger Peter Epple nahm diesen letzten Punkt auf. Sein Mandant habe aufgrund des Aussehens der Frau davon ausgehen können, dass sie vielleicht ein bis drei Jahre jünger war, aber sicher nicht 13 Jahre alt. Als Strafe dafür reiche allenfalls eine bedingte Geldstrafe aus. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sei sein Mandant aber freizusprechen.

Opfervertreterin Evelyne Alder forderte eine Genugtuung von 15'000 Franken, das Ereignis sei für ihre Mandantin sehr einschneidend gewesen. Staatsanwältin Claudia Schneider verlangte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten, 6 Monate davon sollte der Mann absitzen.

Schuldsprüche wegen sexueller Handlung mit einem Kind

Das Dreiergericht stufte die Aussagen der damals 13-Jährigen als glaubhaft ein und fällte Schuldsprüche wegen Vergewaltigung sowie wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind. Als Strafmass setzte das Gericht eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten mit bedingtem Strafvollzug fest.

Dass er irrtümlich geglaubt hat, sie sei 16, nahm ihm das Gericht nicht ab. «Er musste sich darüber im Klaren sein, dass man auf virtuellen Plattformen so ziemlich alles behaupten kann, ohne dass man eine Garantie hat», sagte Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger. Der Frau sprach das Gericht eine Genugtuung von 5'000 Franken zu. Alle Beteiligten können das Urteil noch weiterziehen.