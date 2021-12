Vergewaltigung Fall Elsässerstrasse: Staatsanwaltschaft zieht das Urteil weiter ans Bundesgericht Das Urteil im Fall Elsässerstrasse soll nochmals überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil rekurriert.

Rund 500 Personen demonstrierten im Sommer gegen das Urteil des Appellationsgerichts. Fabian Schwarzenbach / bz Zeitung für die Region

Die Basler Staatsanwaltschaft zieht das Urteil des Appellationsgerichts im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse ans Bundesgericht weiter. Dies bestätigt sie auf Anfrage der bz. Das Appellationsgericht hat im Sommer die Strafe für einen Mann, der zusammen mit einem Kollegen nach dem Ausgang eine Frau nach Hause gebracht und dort im Hauseingang vergewaltigt haben soll, deutlich reduziert. Statt viereinviertel Jahre erhielt der Mann nur noch eine teilbedingte Haftstrafe und kam im Anschluss des Prozesses nach 18 Monaten frei.

Das Urteil sorgte schweizweit für Diskussionen. Im Fokus der Kritik steht vor allem die mündliche Begründung. Das Opfer habe mit dem Feuer gespielt, so die Gerichtspräsidentin. Mit dieser Wortwahl habe das Gericht der Frau eine Mitschuld an der Tat gegeben, so die Kritik.