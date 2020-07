Vergewaltigung in der Elsässerstrasse: Zweiter Tatverdächtiger ist identifiziert

Als eine Frau am 1. Februar nach Hause wollte, wurde sie von zwei Männern vergewaltigt. Die Frau stieg am Voltaplatz aus einem Tram der Linie 1/14 aus, von wo aus sie von den beiden Unbekannten durch die Elsässerstrasse «begleitet» wurde. Als die Frau die Haustüre aufschloss, drängten die beiden Männer sie in den Windfang und vergingen sich an ihr.

Nach der Tat flüchteten die beiden erst nach Frankreich und danach nach Portugal. Wenige Tage später stellte sich jedoch einer der beiden, der andere blieb flüchtig.

Wie «20-Minuten» berichtet, konnte nun auch der zweite Täter identifiziert werden. Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, habe bestätigt, dass der jugendliche Tatverdächtige inzwischen durch die Jugendanwaltschaft einvernommen werden konnte. Ein Haftgrund bestehe noch nicht, das Verfahren sei nach wie vor hängig. Da der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Straftat 17 Jahre alt war, ermittelt die Jugendanwaltschaft gegen ihn.