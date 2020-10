Verhaftet wegen unterlassener Hilfeleistung – doch was heisst das genau?

Am Montag wurde in einer Basler Wohnung an der Theodor Herzl-Strasse ein 15-Jähriger tot aufgefunden. Der Verdacht: Er soll verschiedene Drogen eingenommen haben. Die Todesursache ist jedoch weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Basler Staatsanwaltschaft. Die illegalen Substanzen soll der Jugendliche an einer Geburtstagsparty zu sich genommen haben. Danach schlief er in der Wohnung bei Freunden ein. Als sie ihn abends wecken wollten, fühlten sie keinen Puls mehr. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jungen feststellen.

Mittlerweile wurden drei Erwachsene sowie zwei Jugendliche festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt. Gegen sie wurden Verfahren wegen Unterlassung der Nothilfe eingeleitet. Doch was bedeutet das überhaupt?

Jeder muss Nothilfe leisten

Laut der Basler Staatsanwaltschaft kommt dieser Tatbestand eher selten vor. «In den letzten Jahren wurde er durchschnittlich drei Mal pro Jahr vorgebracht», sagt Sprecher Peter Gill. Schweizweit wurden im vergangenen Jahr 32 Personen für unterlassene Nothilfe verurteilt – darunter waren neun Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren. Dies zeigen Daten des Bundesamts für Statistik.