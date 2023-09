Verkehr Bundesgericht weist Beschwerden ab: Tempo 30 an der Feldbergstrasse steht nichts mehr im Weg Der Kanton Basel-Stadt kann in der Feldbergstrasse die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabsetzen. Dagegen wehrten sich ACS und TCS – vergeblich.

In der Feldbergstrasse soll Tempo 30 gelten. Das Vorhaben des Kantons sei rechtens, sagt das Bundesgericht. Bild: Juri Junkov

In der Feldbergstrasse kann Tempo 30 eingeführt werden. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde gegen die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde abgelehnt. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hervor.

Laut «Lausanne» ist die vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) angeordnete Massnahme nicht unverhältnismässig, ebenso wenig seien das für die Massnahme erstellte Gutachten und die Ausführungen der Fachbehörden des Bundes zu beanstanden. Damit bestätigt das höchste Schweizer Gericht das Basler Appellationsgericht als Vorinstanz.

Das Amt für Mobilität des Kantons Basel-Stadt verfügte im März 2021, dass zwischen Johanniterbrücke und Riehenring die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu verringern sei. Gegen diese Verkehrsanordnung wurden zwei Rekurse erhoben: Einer stammt von der lokalen Sektion des Automobil Clubs der Schweiz (ACS) im Namen von alt Grossrat und Arzt Felix Eymann, der andere von der Sektion beider Basel des Touring Clubs der Schweiz (TCS).

Rekurrierende befürchten Ausweichverkehr in Quartiere

Das BVD wies die Rekurse ab, wonach die Angelegenheit beim Regierungsrat und in der Folge beim Appellationsgericht landete. Das Appellationsgericht beurteilte die Rekurse im August 2022 ebenso abschlägig; daraufhin gelangten die Rekurrenten ans Bundesgericht.

TCS und ACS, namentlich Felix Eymann, dessen Arztpraxis sich an der Ecke Hammer-/Feldbergstrasse befindet, rügten unter anderem, dass Tempo 30 in der wichtigen Verkehrsachse viele Nachteile mit sich bringe. Zum einen sei die Strasse als Hauptverkehrsachse definiert, was gegen eine Kapazitätsverringerung spreche. Weiter würden sich mit Tempo 30 die Fahrzeiten des Busses und von Blaulichtfahrzeugen bei Einsatzfahrten verlängern. Nicht zuletzt könnten mit der Massnahme die Emissionen gar noch ansteigen, befürchten die Rekurrierenden. Denn die Geschwindigkeitsreduktion provoziere Ausweichverkehr in die Quartiere mit entsprechend längeren Fahrstrecken.

Weiter wurde moniert, dass das BVD sich gar nicht mit diesen Einwänden befasst habe, sondern auf das erstellte Gutachten verwies. Damit sei das rechtliche Gehör verletzt worden. Auch die Ausführungen des Bundesamts für Umwelt seien mangelhaft.

Tempo 30 auch für die Schönaustrasse

Die Lausanner Richter schreiben in ihrem Urteil, die Beschwerdeführenden könnten keine triftigen Gründe nennen, welche die Beurteilung der Fachbehörde des Bundes entkräften würden. Weiter sei es korrekt gewesen, dass die Vorinstanz, also das Appellationsgericht, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das BVD verneint habe. Denn dass sich das BVD «im Wesentlichen auf das aus seiner Sicht schlüssige Gutachten» gestützt habe, sei nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz habe «plausibel dargelegt, aus welchem Grund sie die im Gutachten getroffenen Annahmen und Schlussfolgerungen für schlüssig und widerspruchsfrei beurteilt hat».

Zwar sei es in der Tat so, dass der Bundesrat auf Strassen innerorts Tempo 50 angeordnet habe. Trotzdem hätten die zuständigen Behörden einen «erheblichen Gestaltungsspielraum» bei der Anordnung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten. Eine Voraussetzung sei, dass die Massnahme sich auf ein Gutachten stütze. Und dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt sei. Beide Prämissen sieht das Bundesgericht im Fall Feldbergstrasse als erfüllt an.

Wann die Massnahme in der Feldbergstrasse nun umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Doch der Kanton will mit der Verkehrsberuhigung der wichtigen Kleinbasler Ost-West-Achse vorwärtsmachen. Das zeigt eine Publikation im Kantonsblatt vom August. Demnach sieht das Amt für Mobilität auch für die Schönaustrasse eine Herabsetzung der Geschwindigkeit vor, und zwar von der Fortsetzung der Feldbergstrasse beim Riehenring bis zum Badischen Bahnhof. Zwischen Badischem Bahnhof bis Johanniterbrücke würde künftig also durchgehend Tempo 30 gelten.