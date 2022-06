Verkehr Cargovelos erhalten mehr Platz in Basel Der Kanton Basel-Stadt stellt mehr Platz für Lastenvelos zur Verfügung, da sich die bestehenden Veloparkplätze nur bedingt dafür eignen.

Die Cargovelos werden intensiv genutzt und erhalten deshalb mehr Platz in der Stadt. zvg

Die umweltfreundlichen Lastenvelos scheinen sich in Basel grosser Beliebtheit zu erfreuen. So teilt der Kanton Basel-Stadt am Mittwoch mit, dass die Cargovelos im öffentlichen Raum mehr Platz erhalten sollen. Zum Vergleich: Es gibt in der Stadt 28'000 Parkfelder für Autos und deren 17'000 für Velos. Deshalb wird der Kanton spezielle Parkfelder für Velos mit Anhängern und Cargovelos bereitstellen, um ein «geordnetes und platzsparendes Abstellen» zu ermöglichen.

Im Sommer werden zunächst 15 Parkfelder für insgesamt 20 Cargovelos an den Standorten Rebgasse, Erasmusplatz und Schifflände markiert. Diese Standorte wurden vorgängig evaluiert und die technische Umsetzbarkeit wurde berücksichtigt. In einem zweiten Schritt sind laut Mitteilung des Kantons zwölf weitere Abstellungsmöglichkeiten geplant.

Neue Parkfelder werden gelb markiert

Sollten sich die zusätzlichen Abstellmöglichkeiten bewähren, könnten auch weitere Standorte realisiert werden. Die neuen Parkfelder werden auf bisher nicht genutzten Flächen eingerichtet und werden gelb markiert und mit «Cargovelo» sowie «Velo mit Anhänger» beschriftet.

Für die Beschriftung wandte sich der Kanton an das Bundesamt für Strassen (Astra), da es bisher noch kein Piktogramm für Cargovelos gibt. Das Astra habe die Notwendigkeit anerkannt und begrüsse den Antrag für die Aufnahme eines solchen Piktogramms.