Verkehrssicherheit Ein roter Teppich bis zum Veloständer: Initiative fordert Vorzugsrouten und Velofonds in Basel Bereits im Herbst kommt das Geschäft in den Grossen Rat. Die heute eingereichte Basler Initiative für sichere Velorouten folgt auf mehrere, bereits umgesetzte Velo-Initiativen in der Schweiz.

Ob der Initiative auch in der Regierung der rote Teppich ausgerollt wird? zvg

Mehrere tödliche Velounfälle und Schwerverletzte in den letzten Jahren brachten das Fass zum bei Rudolf Rechsteiner zum überlaufen: Heute morgen wurde die Initiative, die unter anderem der Ex-Nationalrat lanciert hat, für sichere Velorouten in Basel eingereicht. Kurz nach 9 Uhr fuhren einige Velofahrerinnen und Velofahrer des überparteilichen Komitees «Verein für sichere Velorouten» in den Innenhof des Basler Rathaus ein, rollten über einen roten Teppich bis zu den hinteren Veloständern und überreichten Vizestaatsschreiber Marco Greiner exakt 3333 (davon 3176 beglaubigte) gesammelte Unterschriften.

2,40 Meter breite Vorzugsrouten vorgesehen

Das Initiativkomitee rund um alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner (SP), bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Jungen Grünliberalen, der BastA!, der SP und der Juso, hatte innerhalb dreier Monate die benötigten 3000 Unterschriften gesammelt. Auch Pro Velo beider Basel, der VCS beider Basel und der Verein umverkehR stehen dahinter.

Die Initiative sei ein wichtiger Schritt in Richtung sicheres Velofahren, erklärte Rechsteiner am Freitagmorgen. Sie fordert unter anderem durchgehende Velorouten in jedem Quartier, Vorzugsrouten für Velofahrerinnen und -fahrer mit einer Breite von 2,40 Metern, das entspricht 60 Zentimetern mehr als in der in diesem Jahr beschlossenen Mobilitätsstrategie des Regierungsrates vorgesehen. Ausserdem soll eine sichere Spurenführung an gefährlichen Verkehrsknotenpunkten umgesetzt werden und ein Velofonds und eine Velo-Fachstelle geschaffen werden.

Für die Umsetzung dieser Ziele soll vom Kanton ein neuer Fonds mit sechs Millionen Franken eingerichtet werden. Davon fünf Millionen für bauliche Massnahmen und eine Million für sonstige Sicherheitsmassnahmen.

«Wenn das Velo zulegt, bedeutet dies weniger Verkehrsdichte, weniger Stau und mehr Sicherheit für alle.»,

betont Rechsteiner in einer kurzen Ansprache nach Einreichung der Initiative. Bereits bei der Lancierung, die bz berichtete, betonte er das Miteinander: «Auf der Strasse sollen sich alle sicher fühlen, auch Velofahrerinnen und Velofahrer, von 8 bis 80 Jahren alt.»

Ähnliche Initiativen wurden in anderen Schweizer Städten bereits umgesetzt. In Zürich wurde 2020 eine Initiative mit dem sehr ähnlichen Namen «Sichere Velorouten für Zürich» mit 70 Prozent Ja-Stimmen umgesetzt.

Initiative als Ergänzung zur Mobilitätsstrategie

Die rechtliche Abklärung, die nun folgt, dauert drei Monate. Dementsprechend wird die Initiative bereits in der Herbstsession 2022 in den Grossen Rat kommen. Die Initiantinnen und Initianten wünschen sich, dass die Initiative angenommen wird und somit direkt vors Volk kommt, oder aber, dass von der Regierung ein Gegenvorschlag ausgearbeitet wird. «Ich sehe die Initiative als wertvolle Ergänzung zur lückenhaften Mobilitätsstrategie der Regierung», erklärt Raffaela Hanauer, Mitinitiantin und Co-Präsidentin der Grünen Basel-Stadt, die auch bei Pro Velo beider Basel arbeitet.