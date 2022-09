Verkehr Flâneur-Festival führt zu Verkehrseinschränkungen im Basler Stadtzentrum An den Abenden vom 15., 16. und 17. September wird die Falknerstrasse zwischen Barfüsser- und Marktplatz für die Durchführung des Anlasses gesperrt.

Wird am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend zum Festivalgelände: Die Falknerstrasse. Roland Schmid

An den Abenden vom kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag findet in der Innenstadt zwischen Barfüsser- und Marktplatz das «Flâneur-Stadtraum-Festival» statt. Ein Anlass, der laut Veranstaltern auf kleinstem Raum die Vielfältigkeit Basels präsentieren und, an dem die bunte Lebensfreude sprudeln soll. An 103 Ständen werden allerlei Dinge angeboten - Erlebnisse, Essen, und vieles mehr.

Was für manche zu angenehmen Abenden werden könnte, ist mit erheblichen Einschränkungen für den privaten und öffentlichen Verkehr verbunden. Denn: Die zahlreichen Stände werden mitten auf der Strasse stehen und der Verkehr zwischen Schifflände und Barfüsserplatz damit gesperrt.

Abendliche Sperrungen und Umleitungen

Ab 16 Uhr am Donnerstag und ab 17 Uhr am Freitag und Samstag werden die Tramlinien 6, 8, 11 und 14 entsprechend um das Stadtzentrum herum fahren. Sie verkehren über das Kunstmuseum und den Wettsteinplatz und kehren ab da zu ihren gewohnten Haltestellen zurück.

Die Linie 15 verkehrt über die Haltestelle Theater und fährt von dort aus als Linie 16 weiter Richtung Bruderholz. Die Linie 15 wiederum fährt Richtung Bankverein und von dort aus als Linie 16 weiter Richtung Denkmal und Bruderholz.

Die Linie 17 hält von Ettingen her kommend bei der Heuwaage und wendet dort, um nach Ettingen zurückzufahren.