Verkehr Tramhaltestelle Wiesenplatz soll für Velofahrende sicherer werden Das Bau- und Verkehrsdepartement will bei der Tramhaltestelle Wiesenplatz voraussichtlich ab 2025 sogenannte Zeitinseln errichten. Dies, weil die Sturzgefahr bei der Kaphaltestelle aktuell hoch ist.

Die Tramhaltestelle am Wiesenplatz wird sicherer für Velofahrer gestaltet. Bild: Heinz Dürrenberger / BZ

Die Tramhaltestelle Wiesenplatz stellt gleich zwei Herausforderungen an Velofahrende: Einerseits lässt die Kaphaltestelle den Velofahrenden wenig Platz zwischen Schiene und hoher Haltekante. Andererseits folgt stadtauswärts eine Weiche am Ende der Haltestelle, die beim Überfahren eine Gefahr für Velofahrende darstellt. Dem will das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ein Ende setzen. Voraussichtlich ab 2025 erstellt das Amt an beiden Haltestellen Überfahrten für die Velofahrenden.

Die Tramhaltestelle Wiesenplatz ist seit 2016 mit hohen Haltekanten versehen, damit alle Fahrgäste stufenlos ein- und aussteigen können. Aus Platzgründen sind hier sogenannte Kaphaltestellen entstanden: Das Tram teilt sich die Fahrspur mit Auto und Velofahrenden.

Minderung der Sturzgefahr durch «Zeitinseln»

Es bestehe eine grosse Sturzgefahr, schreibt das BVD in einer Mitteilung. Dies, da für die Velofahrenden zwischen Tramschiene und hoher Haltekante lediglich 70 Zentimeter Platz besteht. Viele Velofahrerinnen und Velofahrer würden daher aufs Trottoir ausweichen.

Voraussichtlich 2025 wird das BVD auf beiden Haltestellen am Wiesenplatz sogenannte Zeitinseln einrichten: Wenn kein Tram an der Haltestelle steht, können Velofahrende die Haltestelle auf einem erhöhten Fahrbereich passieren. Eine solche «Zeitinsel» gibt es beispielsweise schon bei der Haltestelle Kunstmuseum in Fahrtrichtung Wettsteinplatz.