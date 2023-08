Zu viele Ersatzbusse nach Brückensperrung: BVB müssen Externe anheuern

Hobby Von Plastik zu Perfektion: Dieser Grellinger baut Busse und Drämmli der BVB aus Lego

Im untersten Stock seines Hauses in Grellingen sieht es aus wie in einem Museum. Andreas Widmer baut mit Legosteinen Oldtimer der Basler Verkehrs-Betriebe nach und präsentiert sie an Ausstellungen, in den sozialen Medien oder in seinen privaten Ausstellungsräumen.