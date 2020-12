«Verkehrsdrehscheibe Schweiz» im Basler Rheinhafen wird erneuert

In die Erneuerung des Museums an der Westquaistrasse sollen zwei investiert werden, wie der Vorstand des Verkehrsdrehscheibe Schweiz am Montag mitteilte. Ein Teil der Kosten muss durch Spenden gedeckt werden.

Das Museum befindet sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1953. Dessen Zustand wird auf der Webseite des Museums als desolat beschrieben. Neben der umfassenden Renovation des Gebäudes ist auch eine Aktualisierung und vollständige Neugestaltung der Ausstellung vorgesehen. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai 2021 abgeschlossen werden.