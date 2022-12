Verkehrspolitik Nach kommt die Velo-Offensive: Veloschnellstrassen für jedes Basler Quartier bis 2035 gefordert Der Basler Grosse Rat hat die Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» als rechtlich zulässig erklärt. Das Komitee fordert nun, dass der Regierungsrat auch bei der Förderung des Zweiradverkehrs vorwärts macht.

Solche Velostrassen – hier jene am St. Alban-Rheinweg – soll es künftig in jedem Basler Quartier geben, fordert eine Initiative. Juri Junkov

Verbindliche Velostreifen-Breiten, Velovorzugsrouten in jedes Quartier und sicherere Kreuzungen für Velos. Das alles fordert die Initiative «Sichere Velo-Routen in Basel-Stadt». Das Begehren wurde vom Grossen Rat am Mittwoch für rechtlich zulässig erklärt und an den Regierungsrat überwiesen. Nun solle der Regierungsrat einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten, schreibt das Komitee in einer Medienmitteilung - und zwar bis 2035. Das Zieljahr ist nicht zufällig gewählt.

Komitee: Kreuzungen müssen sicherer werden

Bis 2037 muss der Kanton Basel-Stadt zumindest in seinen Zuständigkeitsbereichen klimaneutral werden; das schreibt der an der Urne siegreiche Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative vor. Bis 2037 sei nun auch der Verkehrssektor klimaneutral auszugestalten, schreibt das Initiativkomitee. Es erwarte deshalb eine kantonale Velo-Offensive.

Dazu gehören: ein Routennetz mit breiten Velo-Vorzugsrouten in jedes Quartier bis 2035, Normen für die Mindestbreiten von Velorouten, mehr Geld fürs Velo sowie eine Velofachstelle in der Verwaltung. Daneben sollen auch Kreuzungen mit baulichen Massnahmen sicherer werden für alle, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Jahr für Jahr würden zwischen einem bis drei Velofahrende bei Unfällen getötet, gibt das Komitee zu bedenken.

Die Initiative wurde im vergangenen März lanciert und im Juni eingereicht. Sie kam mit 3323 gültigen Unterschriften zustande.