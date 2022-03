Verkehrspolitik «Velostrassen sind ein Hohn» – Initiative für sichere Velorouten lanciert Ein überparteiliches Personenkomitee rund um alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner will mit einer Volksinitiative für sichere Velorouten in Basel sorgen.

Gefährliche Punkte wie etwa die Kreuzung Burgfelderstrasse/Luzernerring sollen entschärft werden. Kenneth Nars

Am Freitag hat der Verein für sichere Velorouten eine Volksinitiative lanciert. Ziel des Vorhabens ist es, in Basel sichere Velorouten umzusetzen. «Von 2012 bis 2019 haben sich die Velounfälle mit Verletzungsfolge in Basel verdoppelt», erklärt der ehemalige Basler SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner, der hinter dem Verein steht. Das sei inakzeptabel.

Die Initiative wird auch durch die SP, die junge GLP und das Grün-Alternative-Bündnis unterstützt. Ausserdem stehen auch Pro Velo beider Basel, der VCS beider Basel und der Verein umverkehR dahinter.

Zwar sieht die Basler Regierung mit ihrer Mobilitätstrategie, welche sich seit Januar 2022 in der öffentlichen Vernehmlassung befindet (die bz berichtete), eine Förderung des Veloverkehrs vor, das reiche aber nicht aus. Unter anderem, weil keine rechtliche Verbesserung in Sachen Veloweggesetz vorgesehen sei, so Rechsteiner. Infolgedessen sei auch nirgends verbindlich festgehalten, dass Velowege zusammenhängend und durchgehend sein müssen, wie es im Bundesgesetz über Velowege steht. «Oft endet ein Velostreifen einfach so, das sollte nicht sein», meint Rechsteiner dazu.

Ähnliche Initiative bereits vor über 30 Jahren

Der alt Nationalrat findet an der Medienkonferenz auch deutliche Worte: «Ich habe mich derart genervt über die Verhältnisse in Basel, sodass ich diese Initiative gestartet habe.» Gestört hat sich Rechsteiner beispielsweise an der Situation bei der Solitude. Dass sich Fussgängerinnen und Velofahrer die Strasse teilen, könne nicht die Lösung sein. Und auch die neuen Velostrassen sind laut Rechsteiner mehr als suboptimal. «Sie sind ein Hohn». Dadurch, dass noch immer auf beiden Seiten der Strasse parkiert werden dürfe, wie es bei der beispielsweise bei der Velostrasse Egliseestrasse der Fall ist, würden die Velofahrer zur «Fleischbremse» werden. «Die Polizei sorgt so dafür, dass das Tempo 30 eingehalten wird.»

Alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner präsidiert das Initiativkomitee. Kenneth Nars

Diese Zustände ändern möchten auch die anderen Personen, die am Freitagmorgen am Tisch des Initiativkomitees sassen. Unter anderem Lea Levi, Co-Vizepräsidentin der Juso Basel-Stadt. Sie betonte, dass gerade viele Jugendliche eigentlich gerne Velo fahren, aber wegen des Stresses auf der Strasse oft auf den ÖV wechseln oder zu Fuss gehen würden. Ausserdem Susanne Singer, die aufzeigte, dass bereits vor über 30 Jahren eine Basler Initiative ähnliche Ziele hatte, jedoch nicht alles umgesetzt wurde.

Jährlich sechs Millionen Franken vorgesehen

In anderen Schweizer Städten wurden ähnliche Begehren wie die der jetzigen Initiative bereits umgesetzt. In Zürich wurde 2020 die Volksinitiative «Sichere Velorouten für Zürich» mit 70% Ja-Stimmen angenommen. In Bern wurde 2015 die Förderung des Veloverkehrs höher priorisiert, was die Schaffung breiterer und geschützter Velorouten zur Folge hatte.

Geht es nach dem Initiativkomitee sollen solche Massnahmen auch in Basel umgesetzt werden. Die Breite der Velostreifen soll auf 2,40 Meter erhöht werden und damit 60 Zentimeter breiter sein als in der Mobilitätsstrategie des Regierungsrates geplant. «Wenn nötig ist auch eine geringere Breite möglich», beschwichtigt Rudolf Rechsteiner, wenn immer es geht, sollen aber die 2,40 Meter umgesetzt werden. Auch separate Spuren für Velofahrer und Unter- oder Überführungen seien denkbar. «Wir wollen ein stressfreies Velofahren für jedes Alter. Von 8 bis 80», so Rechsteiner.

Das Vorhaben soll vom Kanton durch einen neuen Fonds mit jährlich sechs Millionen Franken gespiesen werden. Davon sind fünf Millionen für bauliche Verbesserungen geplant und eine Million für sonstige Sicherheitsmassnahmen. Der Fonds soll bis mindestens 2045 laufen. Bis dann sollen gefährliche Kreuzungen saniert worden sein und die baulichen Massnahmen für sichere Velorouten umgesetzt werden.