Verkehrssicherheit Pro Velo Basel übergibt die Petition «für eine sichere Veloroute auf dem Luzernerring» Zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall einer Velofahrerin am Luzernerring reicht Pro Velo Basel eine Petition ein. Der Verband fordert darin Massnahmen zur Sicherheit von Velofahrenden auf dieser Route .

Pro Velo überreicht am Donnerstag eine Petition bezüglich der gefährlichen Velostrecke am Luzernerring. Bild: Roland Schmid

Das weiss bemalte Geistervelo, das an die verstorbene Velofahrerin erinnern soll, wurde für die Übergabe der Petition von der Unfallstelle in den Innenhof des Basler Rathauses transportiert. «Der heutige Tag ist für uns besonders wichtig, denn am 13. April vor zwei Jahren ist der tödliche Unfall am Luzernerring passiert», sagt der Geschäftsführer von Pro Velo Basel, Roland Chrétien. Die 50-jährige Frau wurde am Luzernerring, auf Höhe der Burgfelderstrasse von einem Lastwagen erfasst.

Am Mittwoch übergab Pro-Velo-Präsidentin Anina Ineichen die Petition «für eine sichere Veloroute auf dem Luzernerring» an Tonja Zürcher, GAB-Grossrätin und Vizepräsidentin der Petitionskommission des Grossen Rates. Seit Anfang Februar wurden rund 1500 Unterschriften gesammelt.

Die Kreuzung Luzernerring/Burgelderstrasse schon lange ein Dorn im Auge

Bereits vor dem Unfall vor zwei Jahren hat Pro Velo vermehrt auf die gefährliche Stelle hingewiesen: «Auf diesem Abschnitt fehlt ein Velostreifen, und zwar genau dort, wo zwei Autospuren auf eine reduziert werden», sagte Chrétien im Februar gegenüber der bz. Für Velofahrende stelle dies eine tödliche Gefahr dar, so Chrétien.

Nach dem Unfall wandte sich Pro Velo umgehend an die damals zuständigen Regierungsrätinnen Esther Keller vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) und Stephanie Eymann vom Justiz- und Sicherheitsdepartement und forderte Verbesserungen. Daraufhin gab das Baudepartement ein externes Verkehrsgutachten in Auftrag.

Die von Pro Velo geforderte Variante sah vor, die rechte Fahrspur einerseits in eine Velo- und Busspur umzuwandeln und sie zudem vor der Kreuzung nur den rechtsabbiegenden Autofahrenden zur Verfügung zu stellen. Nachdem dieser Vorschlag von den Gutachtern und Gutachterinnen nicht empfohlen wurde, weil die Spurreduktion zu erheblichen Rückstaus im Autoverkehr führen könne, hat das Baudepartement schliesslich doch reagiert.

Pro Velo ist mit dem Versuch des Baudepartements nicht ganz zufrieden

Und zwar mit einem «Verkehrsversuch», der den Forderungen von Pro Velo entspricht – zumindest teilweise. Die Petition hat der Veloverband trotzdem durchgezogen: «Das Baudepartement hat zwar endlich reagiert, aber ein Jahr reicht uns nicht. Wir wollen eine definitive Lösung», sagt Chrétien.

Pro Velo verlangt «einen durchgehenden Velostreifen zwischen Hegenheimer- und Flughafenstrasse sowie eine Fahrstreifenreduktion bei der Kreuzung Burgfelderstrasse, sodass der rechte Fahrstreifen exklusiv den Velos, dem Bus und den Rechtsabbiegenden zur Verfügung steht», schreibt der Verband.

Verkehrsversuch auf dem Luzernerring: Was auf der Grafik fehlt, sind die Bushaltestelle und die Pfeile, die darauf hindeuten, dass die Spur auch nach der Kreuzung noch gewechselt werden kann. Grafik: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Pro Velo zeigt sich mit der Umsetzung nicht ganz zufrieden. Die Grafik, die das BVD in ihrer Mitteilung verschickt habe, sehe zwar gut aus, zeige aber nicht die ganze Situation, so Chrétien. «Vor der Kreuzung entspricht der Versuch des Baudepartements unseren Forderungen. Nach der Kreuzung wird der Autoverkehr aber weiterhin auf den Bus- und Velostreifen geführt, bevor der Velostreifen beginnt.»

Somit bestehe weiterhin immer noch die Gefahr, dass es einen zweispurigen Autoverkehr gebe. Das Baudepartement sagt dazu: «Die effektive Änderung der Spurführung folgt in den nächsten Wochen», sobald der Versuch starte, würde das Baudepartement dies kommunizieren.