Ein/e unbekannte/r Lenker/in fuhr in einen in der blauen Zone abgestellten weissen Mercedes und verursachte dabei erheblichen Schaden, wie die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Vermutlich handelte es sich dabei um die Lenkerin/den Lenker eines Fahrrads.

Die Person entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.