FDP-Präsident Johannes Barth am jüngsten Parteitag.

Parteiprogramme sind in der Regel ohne Bedeutung. Kaum geschrieben, verschwinden sie ungelesen in tiefen Schubladen. Wenn folglich die FDP Basel-Stadt im Jahr 2018 als achter von acht Punkten das Ziel formuliert hatte, die Anzahl der Departemente sei zu reduzieren, ist dies eigentlich ohne Belang. Ausser die Opportunität gebietet etwas anderes.

An der Parteiversammlung vom Montag haben sich die gut 50 Mitglieder an ihr eigenes Programm erinnert. Beziehungsweise: Sie wurden von den Altkämpen der Partei, Saskia Frei und Christophe Haller, daran erinnert. Mit einer Vier-zu-eins-Mehrheit haben sie anschliessend zur Parteiparole gemacht, was nach dem Programm eigentlich selbstverständlich sein müsste: dass die Volksinitiative unterstützt wird, die eine Reduktion der Basler Regierung von sieben auf fünf Departemente und vor allem die Abschaffung des Präsidialdepartements vorsieht. Die Basis setzte sich damit jedoch über die vermeintliche Expertise ihrer sieben Grossräte hinweg, die in der Parlamentsdebatte dagegen votierten oder sich der Stimme enthielten.

Eine Folge des politischen Niedergangs

Die Opportunität, sich zu erinnern, ergibt sich aus dem Niedergang der Partei der vergangenen Jahre. Als die Forderung ins Programm geschrieben wurde, zählte die FDP-Fraktion im Grossen Rat noch zehn Mitglieder, nach den Wahlen 2020 waren es drei weniger. Und auch der Regierungsratssitz ging flöten. Der numerische Abstieg ist dabei nur die augenfällige Darstellung, dass die Partei brutal an politischer Deutungshoheit im Kanton verloren hat. Dies vor allem an ihre eigentliche Schwesterpartei, die LDP.

Was Politologen an vielen Beispielen schon nachgewiesen haben, zeigt sich auch hier: Parteien, die einen Machtzuwachs erleben, rücken in Richtung der politischen Mitte; Parteien im Machtverlust suchen ihr Glück an der Peripherie. Die LDP, traditionell eher bürgerlicher als die traditionell eher links-bürgerliche Basler FDP, tendiert zur Mitte, die FDP bewegt sich nach aussen.

Eine politische Wette auf die Zukunft

Wenn nun die LDP die «5 statt 7»-Initiative ablehnt und die FDP ihr zustimmt, dann spiegelt dies bloss die aktuellen Verhältnisse im Kanton. Als Partei, die zwar einen Schulterschluss mit der SVP bei den kommenden Nationalratswahlen verweigert, in der Frage der Basler Regierungsform sich jedoch auch von der LDP distanziert, besetzt die FDP ein politisches Feld, das zwar eher die Grösse einer Nische, aber das Potenzial zur Profilierung hat.

Solange es diesem Kanton finanziell gut geht, werden sich damit weder Wahlen noch Abstimmungen gewinnen lassen. Dreht jedoch der Wind, wird die FDP behaupten können, es schon immer gewusst zu haben. Sollte dies dann auch noch von der Wählerschaft honoriert werden, kann sich die Partei wieder in Richtung Zentrum bewegen. Parteiprogramm hin oder her.