Die Basler Regierung hat am Dienstag den Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) zu den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) zur Kenntnis genommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Regierung werde nach den Sommerferien anlässlich der Grossratsdebatte eingehend dazu Stellung nehmen.

Die versprochene Millionenzahlung an die französische Seite im Zusammenhang mit der Tramlinie 3 will die Regierung nochmals eingehend prüfen. Vor allem die rechtlichen Grundlagen und das Verfahren beim Millionen-Versprechen will sie untersuchen. Die Regierung nimmt dazu die GPK-Empfehlung zur Kenntnis - die GPK hatte gefordert, die Regierung müsse formell über eine Zahlung des Kantons statt der BVB beschliessen und gegebenenfalls einen Nachtragskredit beantragen.

Die restlichen Vereinbarungen mit den Franzosen in diesem Zusammenhang hat die Regierung indes genehmigt.

Dem Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartementes (BVD), Hans-Peter Wessels (SP), hatte die GPK Versagen bei der Aufsicht über die BVB vorgeworfen. Gemäss der Mitteilung vom Dienstag lässt ihn nun die Regierung die Leistungsvereinbarung zum neuen grenzüberschreitenden Tram sowie bestehenden Buslinien nach Saint-Louis unterzeichnen. Demnach behält er also entgegen bürgerlichen Forderungen das Dossier BVB.