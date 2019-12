In Basel ist am Donnerstagmorgen ein verletzter Mann neben einem Velo am Boden liegend aufgefunden worden. Nach Angaben der Basler Kantonspolizei vom Donnerstag kann sich der Verletzte nicht mehr an den Hergang des Vorfalls erinnern.

Der Mann im fortgeschrittenen Alter wurde um 5.43 Uhr auf dem Wiesensteg beim Einkaufszentrum Stücki aufgefunden. Er wurde in ein Spital gefahren. Weil die Umstände unklar sind, wie der Mann zu Boden fiel und sich verletzt hat, sucht die Kantonspolizei nach Zeugen.