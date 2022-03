Vermögenssteuer Wegen Vermögenssteuer: Basler SP geht auf Konfrontationskurs mit eigener Finanzdirektorin Die linken Parteien kritisieren die geplante Senkung der Vermögenssteuer und drohen mit dem Referendum, wenn dieser Punkt nicht angepasst wird. Die Bürgerlichen fordern derweil weitere Senkungen.

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) muss sich von der eigenen Partei Kritik anhören für ihr Steuerpaket. Nicole Nars-Zimmer

Das Steuerpaket von Tanja Soland wird von den meisten Parteien begrüsst. Die schärfte Kritik äusserte ausgerechnet die Partei der Finanzdirektorin. Das Steuerpaket habe Schlagseite, so die SP. Die Genossinnen und Genossen stören sich ab der geplanten Senkung der Vermögenssteuer. «Diese ist völlig unverständlich», sagt Co-Präsidentin Lisa Mathys. Im Gegensatz zu den anderen Elementen gebe es dazu auch keine Forderung des Paraments.

Zudem sei die Vermögenskonzentration im Kanton bereits massiv: Weniger als ein halbes Prozent der Steuerpflichtigen besitzen über die Hälfte des Vermögens. Die geplante Senkung würde diese Konzentration weiter verstärken. Dieser Punkt müsse nachgebessert werden, so Mathys:

«Ansonsten drängt sich für uns ein Referendum auf.»

Zudem fordert die SP im Gegenzug zum Steuerpaket mehr Investitionen in den Service Public – etwa den Ausbau der Kinderbetreuung und den Umbau zum klimaneutralen Kanton.

Auch für die Basta ist die Senkung der Vermögenssteuer ein «No-Go». Wie die SP fordert auch sie, dass die Überschüsse in der Kantonskasse zielgerichtet eingesetzt werden. Ebenfalls abgelehnt wird die Senkung der Vermögenssteuer von den Grünen. Die Partei fürchtet, dass die Regierung mit dem Steuerpaket ihren Handlungsspielraum beschneidet, wenn es um Massnahmen fürs Klima geht.

Mitte-Parteien sind zufrieden

Die Haltung der SP löst bei den anderen Parteien Unverständnis aus. «Die Drohung mit dem Referendum ist verantwortungslos», sagt Mitte-Präsident Balz Herter, der mit seinem Vorstoss zum Abzug der Krankenkassenprämien das Paket mit angestossen hat. «Dieses Päckli können auch Linke tragen.» Die geplante Senkung der Vermögenssteuer sei wichtig, sagt Herter, «sonst verlieren wir im Wettbewerb den Anschluss».

Auch die Grünliberalen sind mit den Plänen zufrieden. «Alle Elemente des Pakets decken die politischen Aufträge ab, welche auch die Grünliberalen unterstützt haben, insbesondere werden der Mittelstand und mittelständische Familien entlastet», sagt Fraktionspräsident David Wüest-Rudin.

Bürgerliche fordern weitere Steuersenkungen

Für die bürgerlichen Parteien ist das gestern präsentierte Steuersenkungspaket das «absolute Minimum», wie es die FDP ausdrückt. Die Partei bedauere, dass nur ein kleiner Teil der vorgesehenen Massnahmen auf die Entlastung von Fachkräften ziele und fordert eine stärkere Senkung des Einkommenssteuersatzes.

Ins gleiche Horn stösst auch die Handelskammer beider Basel (HkBB): Um für Fachkräfte im internationalen Standortwettbewerb konkurrenzfähiger zu sein, brauche es Nachbesserungen. Ein konkreter Vorschlag kommt vom Gewerbeverband: Für eine spürbare Entlastung des gewerblichen Mittelstands soll der untere Einkommensteuersatz auf 20 Prozent gesenkt werden.

Alleinstehende als «Milchkühe»

Auch die LDP hätte sich mehr gewünscht: Man anerkenne, dass die Regierung einen Schritt in die richtige Richtung gehe. Angesichts der strukturellen Überschüsse fordert die LDP aber eine weitergehende Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuer – spätestens sobald klar ist, wie sich die OECD-Steuerpläne auf Basel auswirken werden.

In den Augen der SVP bevorzugt das Steuerpaket linke Wähler. Sie vermutet Klientelpolitik mit dem Fokus auf Familien. «Als Alleinstehender muss man sich in Basel-Stadt je länger, desto mehr als Milchkuh vorkommen», sagt Fraktionssprecher Pascal Messerli. Da der Überschuss des Kantons nicht annähernd ausgeschöpft werde, sollten zusätzliche Senkungen ins Auge gefasst werden, so die SVP.