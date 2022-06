Verpflegung Das Basler Unispital liefert neu auch Menus nach Wil Die in der Küche des Universitätsspitals Basel (USB) hergestellten und mittels Micro-Past-Verfahrens haltbar gemachten Menus sollen ergänzt werden durch vor Ort produzierte kalte Speisen.

Im Spital Wil gibt es bald Essen aus Basel. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) will die Patientenverpflegung im Spital Wil von jener der Mitarbeitenden entkoppeln, um besser auf die Ansprüche der unterschiedlichen Zielgruppen eingehen zu können. Das schreibt das Spital auf seiner Homepage.

Für die Patientenverpflegung werde daher ab Mitte Juni 2022 auf ein neues System umgestellt. Mittels so genannter «Pro Care-Menus» soll den Patientinnen und Patienten eine breitere Auswahl geboten werden.

Unispital beliefert bereits weitere Abnehmer

Die in der Küche des Universitätsspitals Basel (USB) hergestellten und mittels MicroPast-Verfahrens haltbar gemachten Menus sollen ergänzt werden durch vor Ort produzierte kalte Speisen. Besondere Diätmenus würden nach wie vor durch die Küche im Spital Wil hergestellt, welche sich daneben auf die Zubereitung der Speisen für das Restaurant für Mitarbeitende und externe Gäste konzentriert.

«Es war von Anfang an mit die Absicht, dieses Produkt auch anderen Abnehmern anzubieten», so Unispital-Sprecher Nicolas Drechlser auf Anfrage. Das USB beliefere bereits seit längerem die Kriseninterventionsstation der UPK, die Geburtsstation des Kantonsspitals Aarau und man habe eine Zusammenarbeit mit der Firma Hilcona, die zur Bell Food Group gehört. Sie vermarkte Micro-Past auch an weitere Heime und Spitäler.