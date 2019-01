Der Zufall will es nun, dass Basel mit einer Ausnahme alle seine aktuellen Neubauten im Life Science-Campus rund um das Spital und das ehemalige Schällemätteli in die Hände von Zürcher Architekten gelegt hat: Beim Wettbewerb um den Neubau des Klinikums 2 des Universitätsspitals ging das Büro Giuliani Hönger als Sieger hervor, der Neubau des Biozentrums wurde von Andreas Ilg + Marcel Santer entworfen, das geplante Zentrum für Biomedizin von Caruso St. Johns Architects. Die heimischen Stars wie Herzog & de Meuron, Christ & Gantenbein sowie Diener & Diener mussten sich bei den Wettbewerben jeweils geschlagen geben.

Dem «Wunder» aus Basel ist es zu verdanken, dass Zürich seine Animositäten nicht nur gegenüber Basel, sondern ganz allgemein gegenüber Neubauten und städtebaulichen Eingriffen zu überwinden scheint. Denn selbst die betroffenen Quartiervereine, die sich lange und vehement gegen Pläne für die Erneuerung des Hochschulquartiers im Herzen der Stadt gewehrt haben, finden Gefallen an den Entwürfen. Das kommt schon fast einer Sensation gleich, erinnert man sich an andere Grossprojekte wie den Neubau des Fussballstadions oder jenen des Kongresszentrums, die lange verzögert oder gleich ganz gebodigt wurden.

In Zürich ist man des Lobes voll: «Die Stadt erhält mit den Entwürfen für das neue Unispital und das Universitätsgebäude ein Hochschulquartier von Weltklasseformat», jubelt die «NZZ am Sonntag» , die hier stellvertretend für viele Stimmen zitiert sei.

In der Neubau-affinen Stadt Basel lösen nun aber diese Neubauprojekte aus den Zürcher Büros keinerlei Glücksgefühle aus. Sie stossen im Gegenteil auf harsche Kritik, was aber für einmal mit Animositäten gegenüber Zürich nichts zu tun hat.

Der siegreiche Entwurf für den Neubau des Klinikums 2 wurde schon im Bericht der Wettbewerbsjury kritisiert. Die Architekten mussten ihren Vorschlag in so wesentlichen Aspekten wie Fassadengestaltung, Gebäudehöhe und Bezug zur historischen Bebauung im Umfeld überarbeiten. Der Basler Stararchitekt Jacques Herzog, dessen Vorschlag nur auf dem zweiten Platz landete, bezeichnete den Entwurf mit dem 60-Meter-Turm in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Markgräflerhof als städtebaulich grossen Fehler.