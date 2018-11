Museumsleiter Hans-Dieter Gerber sagt mit einem lachenden und einem weinenden Auge Adieu. Die Museumsstiftung wird aufgelöst, das Schweizer Sportmuseum auf dem Dreispitz geschlossen. Definitiv. Immerhin aber dürfte dessen umfassende historische Sammlung als Ganzes erhalten bleiben. Sie soll in die Obhut des Bundesamts für Sport gehen und künftig in Biel gelagert werden. Weil die Delegierten von Swiss Olympic 400'000 Franken gesprochen haben, muss die sich in Liquidation befindende Stiftung nun doch keine Objekte verkaufen.