Verschwörungstheorien Ganser-Auftritte in Deutschland werden abgesagt – nicht so jener in Basel Der umstrittene Historiker darf mit seinem Vortrag über den Ukraine-Krieg in Dortmund und Nürnberg nicht auftreten. In Basel ist ein Verbot (noch) kein Thema. Ein ukrainischer Verein will gegen Ganser demonstrieren. Auch der Israelitische Gemeindebund äussert Kritik.

«Ein Verkäufer alternativer Realitäten»: Daniele Ganser bei einem Vortrag. Mareycke Frehner

Am 28. April soll der Historiker und selbst ernannte Friedensforscher Daniele Ganser im Basler Stadtcasino auftreten. Mit dem Vortrag «Warum ist in der Ukraine Krieg ausgebrochen?» tourt der Arlesheimer derzeit durch den deutschsprachigen Raum. Vor allem in Deutschland ist die Fan-Basis, aber auch der Widerstand gegen den umstrittenen Historiker gross: In den vergangenen Tagen haben die Westfalenhallen in Dortmund den Vertrag mit Gansers Veranstalter gekündigt; in Nürnberg war es die Stadt, die den Historiker nach Kritik der örtlichen israelitischen Gemeinde aus der eigenen Meistersingerhalle verbannt hat.

Verständnis für den russischen Angriffskrieg

Ganser gilt als Verschwörungstheoretiker. Vergleiche, die er während der Pandemie zum Dritten Reich zog, trugen ihm den Vorwurf ein, den Holocaust zu verharmlosen. In einem Gespräch mit dem deutschen Ableger von «Russia Today» äusserte Ganser im März 2022 Verständnis für die Position Russlands im Ukraine-Krieg.

«Ihm fehlt jegliche fachliche Expertise, um über dieses Thema öffentlich zu sprechen»,

sagte Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, gegenüber «20 Minuten», als Ganser im Sommer 2022 an einer Basler Rudolf-Steiner-Schule referierte.

Trotz scharfer Kritik an Ganser deutet in Basel nichts auf eine Absage seines Vortrags hin. Der Veranstalter Act Entertainment hält an der Ganser-Show fest, bekräftigt dessen Chef Thomas Dürr: «Wir brauchen Meinungsvielfalt. Wenn der Diskurs stoppt, stoppt die Gesellschaft.»

Namensvetter Baschi Dürr, der Präsident der Basler Casino-Gesellschaft, will ebenfalls nicht intervenieren: «Solange sich solche Veranstaltungen in einem rechtsstaatlichen Rahmen bewegen, sieht die Casino-Gesellschaft als Vermieterin davon ab, deren Inhalte zu bewerten.» Auch der Kanton nimmt keinen Einfluss auf das Programm im Stadtcasino, wie es aus dem Präsidialdepartement heisst. Dies, obwohl der Kanton vor wenigen Jahren 40 Millionen Franken an den Umbau des Stadtcasinos bezahlt hat.

Ukrainischer Verein kündigt Protest vor dem Stadtcasino an

Marc Lindt, Vorstandsmitglied des Ukrainischen Vereins der Schweiz, hat die Vorträge des umstrittenen Historikers studiert: «Ganser übernimmt fast vollständig das russische Narrativ.» Er sage zwar kurz, dass die Invasion der Ukraine nicht in Ordnung gewesen sei, schiebe aber die Schuld für die Eskalation letztlich auf den Westen und stelle zum Putsch in der Ukraine 2014 unbelegte Thesen auf. «Kein Wort zum Regime in Russland und wie dieses mit Andersdenkenden umgeht.»

Gleichwohl ist Lindt gegen ein Verbot von Gansers Vortrag: «Solche Leute zu canceln bringt nichts, ja ist möglicherweise gar kontraproduktiv.» Sein Ukrainischer Verein werde aber Ende April in Basel protestieren, wie er dies vor Wochenfrist im solothurnischen Biberist bei einem Auftritt Gansers getan hat: «Wir werden friedlich vor dem Stadtcasino mit den Besuchenden das Gespräch suchen», sagt Lindt.

Israelitischer Gemeindebund nimmt Veranstalter in die Pflicht

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) habe bisher zu Ganser keine antisemitischen Vorfälle registriert, sagt dessen Generalsekretär Jonathan Kreutner. Dennoch hält der SIG als Dachorganisation der Schweizer Jüdinnen und Juden Gansers Haltungen für problematisch. «Er verkauft im Grunde gesellschafts- und staatskritische alternative Realitäten», sagt Kreutner. Damit würden Menschen mit solchen Einstellungen und einem Hang zu Verschwörungstheorien weiter motiviert. Bei vielen dieser Theorien spielen bekanntlich antisemitische Inhalte eine grosse Rolle.

Zur Frage nach einem Verbot von Gansers Auftritt äussert sich der SIG nicht. Doch sagt dessen Generalsekretär: Mit Live-Auftritten vor grossem Publikum in prestigeträchtiger Umgebung wie dem Stadtcasino könne Ganser seinen Inhalten einen seriösen und glaubhaften Anstrich geben. Das unterstütze die Verbreitung seiner alternativen Fakten. «Die Veranstaltenden, die Ganser diese Bühne zur Verfügung stellen, tragen eine Mitverantwortung», stellt Kreutner klar.