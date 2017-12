«Pssst!» hört die Familie Thoma öfters. Auch an Weihnachten. Wenn an Heiligabend das Telefon klingelt, ist es ein Kunde. Oder besser gesagt jemand, der gerade zum Kunden wird. Und das immer aus einem traurigen Grund.

Jana Thoma ist Bestatterin. Als Tochter des Bestattungsinstituts Bürgin-Thoma ist sie mit dem Tod aufgewachsen. Wobei das schlimmer klingt, als es ist. Die erste Leiche sah die 45-Jährige mit 21 Jahren. Denn da war für sie klar: Ich steige in den Familienbetrieb ein. Wer dort arbeitet, kommt nicht darum herum, Verstorbene zu sehen. Und nicht nur das. Die Toten müssen gewaschen werden, rasiert, schön eingekleidet.

Es begann vor fast 40 Jahren. Marliese Thoma sass am Radio. Die junge Mutter von damals zwei Kindern war gern Hausfrau, aber irgendetwas fehlte ihr. Sie hörte einen Beitrag über ein Beerdigungsinstitut am Basler Totentanz. Und war begeistert. «Das ist es, was ich tun will», verkündete sie am Abend ihrem Mann. «Meine Mutter fühlte sich sofort angesprochen von dieser Arbeit – warum, kann sie aber selber nicht genau sagen», sagt Tochter Jana Thoma.

Der Vater, Rudolf Thoma, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Ausbildungen abgeschlossen. Er war Zahntechniker, Operationspfleger, Polizist. Doch schon bald wechselte er in eine für ihn fremde Welt. Und wurde zusammen mit seiner Frau zum Bestatter.

Gothic-Mitarbeiter? Nein danke!

Inzwischen ist Bürgin-Thoma das grösste von drei Beerdigungsinstituten in Basel. Es ist die einzige Firma mit weissen Leichenautos. Die Autos der Konkurrenz sind schwarz. Selbst im Fernsehen. Schauspieler Mike Müller fährt in «Der Bestatter» in einer schwarzen Limousine herum und versucht sich als Detektiv. «Das ist sehr unrealistisch», sagt Jana Thoma. Wenn sie ein Telefon bekommt, die Mutter, der Bruder, die Ehefrau sei gestorben, ist es nie an ihr, die Umstände zu klären. Ein Arzt bestätigt den Tod, je nach dem wird die Leiche in die Pathologie gebracht.

Bei Unklarheiten hilft die Polizei. «Auch würde ich nie einen Fahrer im Gothic-Look, wie Mike Müllers Assistent einer ist, einstellen. Das wäre mir zu düster.» Sie will das Klischee vom schummrigen Bestatter durchbrechen – und tut das schon allein dadurch, dass sie wie eine Businessfrau daherkommt.

Wellness-Stimmung im Institut

Die Familie Thoma wollte von Anfang an anders sein, fröhlicher, soweit das eben möglich ist bei einem Geschäft mit dem Tod. Seit vergangenem Sommer ist Tochter Jana Thoma nach einigen Jahren in anderen Firmen Mitglied der Geschäftsleitung und dabei, den Betrieb zu übernehmen. Ihr Ziel: «Ich möchte weg vom verstaubten Image, das Beerdigungsinstitute leider haben.» Am Sitz der Firma in einem alterwürdigen Haus an der Rittergasse sind keine Särge ausgestellt, es werden keine Toten aufbewahrt und staubig ist es auch nicht. Für die Särge gibt es ein Lager, gewaschen werden die Leichen ebenfalls auswärts, etwa beim Friedhof.

Im Beerdigungsinstitut riecht es nach Wellness-Kerzen, es ist hell eingerichtet, weihnächtlich geschmückt. Auf Regalen stehen Urnen, die wie Kunstwerke aussehen und zum Teil auch so viel kosten. Die beliebteste Variante, die kostenlose Staatsurne, besteht aus Holz. Es gibt auch die anspruchsvolle Holzvariante aus einem Guss. Jana Thoma würde für sich eine solche auswählen. Kinderurnen stehen weit oben versteckt im Regal, damit sie nicht jedem, der den Raum betritt, ins Auge fallen.

Wenn Kinder sterben, ist das, auch nach Jahren in der Branche, für die Bürgin-Thoma-Mitarbeiter eine kleine Tragödie. Oft sei der Umgang mit den Eltern heikler als etwa jener mit Angehörigen alter Menschen. «Sie sind wütend, fragen sich, warum gerade ihr Kind gehen musste», sagt Jana Thoma.

Als Mutter eines 14-jährigen Sohnes und einer erwachsenen Stieftochter kann die Bestatterin mitfühlen. Es gehört zu ihrem Job, zuzuhören. Besonders viel Fingerspitzengefühl sei an Weihnachten gefragt: «In der Weihnachtszeit, wo die Emotionen sowieso hochgehen, ist ein Todesfall in dem Sinne erschwerend, als dass ein vermeintlich schöner Anlass zum Todestag des geliebten Menschen wird», sagt sie.

Wie meistens in den vergangenen Jahren wird auch dieses Jahr ihr Vater auf Pikett sein. «Er nimmt sich auch an Feiertagen gern die Zeit für Gespräche mit Angehörigen.» Doch auch an ganz normalen Tagen berühre ein Todesfall die Bestatter. «Es gibt viele Menschen, deren Geschichte uns nahe gehen und mit denen wir unglaubliche Gespräche führen», sagt Thoma. «Man darf nicht vergessen: Wir sind Fremde, die plötzlich einen Zugang zu einer Familie erhalten – das ist etwas Persönliches.»

Manche Tote vergisst sie nie

Nach der Schule oder nach dem Ballettunterricht ging Jana Thoma direkt ins Büro der Eltern. Dort half sie, Kissen für die Särge zu stopfen und schaute der Mutter beim Nähen zu. «Ich hatte eine blühende Fantasie und stellte mir vor, wie es wäre, wenn plötzlich ein Toter unter meinem Bett liegen würde.»

Damals stellte das Beerdigungsinstitut noch Särge aus, die Atmosphäre war entsprechend bedrückender als heute. Tote sahen Jana Thoma und ihre beiden Brüder als Kinder nie, mit Angehörigen aber hatten sie zu tun. «Wenn jemand anrief, wenn die Eltern gerade kurz weg waren, mussten wir kondolieren. Wir sind da hineingewachsen.»

Wie viele Verstorbene sie in all den Jahren gesehen hat, weiss Jana Thoma nicht. Eines aber sei klar: «Manche Verstorbene vergisst man nie.» Das müssten keine besonders tragische Fälle sein, keine entstellten Körper. Oft sei es die Geschichte hinter einem Todesfall, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gehe. Da gab es einmal einen jungen Italiener, der in Basel auf der Strasse zusammenbrach und an Herzversagen starb.

«Er sah aus wie der junge Pavarotti», erinnert sich Thoma. Die Familie wollte ihn in seinem Hochzeitsanzug begraben lassen. «Solche Wünsche können wir normalerweise problemlos erfüllen, die meisten Angehörigen bringen uns Kleider, die der Verstorbene gern trug.» In diesem Fall aber gab es Komplikationen: «Der Anzug war zu eng, offenbar hatte der Mann seit seiner Hochzeit zugenommen.» Also schnitten Jana Thoma und ihr Bruder Hemd und Jackett hinten auf – und die Familie konnte den Sohn wie gewünscht bestatten.

Salbungsvoll versus Mitgefühl

Die meisten Kunden lernt Jana Thoma erst kennen, nachdem diese einen nahen Menschen verloren haben. Die Verstorbenen selber kannte sie meistens nicht. Aber es gibt Ausnahmen.

Leute, die ihren eigenen Tod zu Lebzeiten organisieren. Eine ältere Frau etwa, die keine Angehörigen hatte, brachte einst regelmässig 100 Franken ins Institut, um die Kosten für ihre Beerdigung bereits bezahlt zu haben. Und ein Mann, der eine schwere Krankheit hatte, ging mit Jana Thoma jedes Detail seiner Bestattung durch und verlangte von ihr, dass sie mitfährt, wenn sein Sarg nach Wien transportiert wird. Thoma beschreibt den Mann als schwierig und nicht besonders sympathisch – nach Wien hat sie ihn aber begleitet.

Manche Bestatter würden nach all den Geschichten, die sie hören, zu Hypochondern oder sonst ängstlich, sagt Jana Thoma. Für sie selber gelte das nicht. «Der Tod gehört zum Leben – und was ich mache, ist ja auch ein Business», sagt sie. Sie sieht sich als Dienstleisterin, die Menschen in schweren Stunden hilft. Dies tue sie aber nie «salbungsvoll oder bemitleidend».

«Es gab schon viele Kunden, die dankbar waren, dass sie bei uns nicht in einer dunklen Stube sitzen und sich von uns trösten lassen müssen», sagt sie. Es gebe schliesslich Grenzen. «Ich bin keine Pfarrerin und trotzdem kann ich mitfühlen», sagt sie. An Weihnachten – und die restlichen 364 Tage im Jahr.