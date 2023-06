Versteigerung «Bin erleichtert»: Rio-Bar-Haus wechselt für 3,35 Millionen Franken den Eigentümer Das Gebäude am Barfüsserplatz mit der «Rio Bar» geht an einen neuen Eigentümer über. Der Kanton hat die Liegenschaft versteigert. Dem ungewöhnlichen Schritt voraus ging ein Zwist zwischen den zwei bisherigen Besitzerfamilien.

Wirt Felix Bigliel an dem Ort, an dem er die vergangenen 45 Jahre lang am liebsten war: hinter dem Tresen seiner geliebten Rio Bar. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Jetzt sei es vorbei. 45 Jahre lang war Felix Bigliel nicht nur Wirt der Rio Bar, sondern auch Mitinhaber und Bewohner des dazugehörigen Gebäudes am Barfüsserplatz 12. Doch jetzt wurde die Liegenschaft versteigert. Für

3,35 Millionen Franken geht sie an einen neuen Eigentümer über. Die Verkehrswertschätzung lag bei 3,1, das Mindestgebot bei 2,325 Millionen Franken. Damit endet eine über siebzigjährige Ära. Und ein langer Konflikt.

Ab 1949 wirtete der Vater von Felix Bigliel in der Rio Bar. Er selber übernahm das Lokal, das bei vielen Baslerinnen und Baslern Kultstatus geniesst, im Jahr 1978. Felix Bigliel bot ebenfalls mit bei der öffentlichen Versteigerung am Donnerstagnachmittag im Ganthaus des Basler Betreibungs- und Konkursamts im Dreispitz. Doch er unterlag. Sein letztes Gebot lag bei 3,2 Millionen Franken.

Zwar erhöhte er nochmals um 50 000 Franken. Doch die andere Partei, die Basler Top Trends AG, die mit Sportartikeln handelt, legte ebenfalls eine Schippe drauf. «Ich ging an meine absolute Limite», sagt Bigliel zur bz. «Ich will mich im Alter nicht verschulden.»

Völlig zerrüttetes Verhältnis der Eigentümerfamilien

Freiwillige öffentliche Grundstückversteigerungen sind selten. Dazu kommt es etwa dann, wenn sich Erben nicht auf eine Aufteilung einigen können. Im Fall Rio-Bar-Haus ist eine Scheidung in den 1940er-Jahren die Ursache der jetzigen Vorgänge. Als die Ehe auseinanderbrach, ging das fünfgeschossige Gebäude auf zwei Familien über: auf die Bigliels aus Basel und die Flucks aus Zürich.

«Das Verhältnis war nie gut», sagt Felix Bigliel zur bz. Der 76-Jährige hat sich rund eine Stunde nachdem der Hammer fiel, mit Freunden und Verwandten in der Rio Bar getroffen – «um zu feiern», wie er sagt. Man sei froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen sei. Dass man nach vorne schauen könne.

Seit 1933 heisst das Lokal am Barfüsserplatz 12 Rio Bar. Foto: Nicole Nars-Zimmer

Was Bigliel erzählt, lässt auf ein hoffnungslos zerrüttetes Verhältnis zwischen den Bigliels und den Flucks schliessen. Man war sich offensichtlich uneinig über Mietverhältnisse, Sanierungen und Umbauten. Als Beispiel nennt Bigliel eine Fassadensanierung vor einigen Jahren. «Die Fassade bröckelte, es wurde für die Passanten gefährlich. Doch die andere Familie hielt es für unnötig, etwas zu tun. Ich habe die Arbeiten dann aus der eigenen Tasche bezahlt.»

«Klarstellung» macht die Runde

Die drei als Miteigentümer eingetragenen Angehörigen der Familie Fluck wollen die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. Es seien «wiederholt falsche und nicht objektive Darstellungen» verbreitet worden, heisst es in einem Schreiben, das im Vorfeld der Versteigerung verteilt wurde.

Laut der Klarstellung wurde die Aufhebung des Miteigentums von der Familie Fluck initiiert. Die Gründe: versuchte widerrechtliche Untervermietung, versuchter illegaler Gesamtumbau und Umbauten ohne Zustimmung. Zudem habe die Familie Bigliel seit Jahrzehnten die Mieten eingefroren. Die Erträge hätten weder Rückstellungen noch künftige Investitionen decken können.

Man sei um eine gütliche Einigung bemüht gewesen, hält die Familie Fluck weiter fest. So habe man eine Aufteilung in Stockwerkeigentum angeboten, «um die Weiterführung der Rio Bar durch die Familie Bigliel, gemäss ihrem öffentlich geäusserten Wunsch, zu gewährleisten.» Doch das sei abgelehnt worden. Selbst an der Versteigerung – auch seitens der Flucks wurde mitgeboten – ging man sich konsequent aus dem Weg.

Neuer Eigentümer zeigt sich gesprächsbereit

Doch das ist nun alles Vergangenheit. Was der neue Eigentümer mit der Rio Bar samt Gebäude vorhat, ist nicht bekannt. Felix Bigliel sagt, man habe sich bereits ausgetauscht. «Der erste Eindruck ist sympathisch. Nett wäre, wenn man die Immobilie sanieren würde, die Rio Bar aber weiterbestehen könnte.»

Bigliels Traum: Dass seine erwachsenen Kinder die Rio Bar weiterführen könnten. Eine seiner Töchter ist Gastgeberin im Restaurant Besenstil am Klosterberg.

Diese Hoffnungen sind nicht ganz unbegründet. Der Meistbietende sagte schon kurz nach der Versteigerung zur bz: «Wir werden auf Herrn Bigliel zugehen.»