Versteigerung Rio Bar-Haus wechselt für 3,35 Millionen Franken den Eigentümer – Sportartikel-Firma erhält den Zuschlag Im Basler Gantamt ging es am Donnerstag Schlag auf Schlag: Innerhalb von zwanzig Minuten wurde das Gebäude am Barfüsserplatz 12 mit der Rio Bar versteigert. Den Zuschlag erhielt die Basler Sportartikel-Firma Top Trends AG. Die bisherigen zwei Eigentümer-Familien gingen leer aus.

Rio-Bar-Wirt Felix Bigliel vor der versteigerten Liegenschaft am Barfi. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am Donnerstag nahm vor dem Basler Ganthaus nicht nur ein übler Familienstreit ein Ende. Auch die Zeit von Rio-Bar-Wirt Felix Bigliel ist wohl bald vorüber - nach 45 Jahren. Die Liegenschaft am Barfüsserplatz 12 geht nach einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung an einen neuen Eigentümer über, für einen Preis von 3,35 Millionen Franken. Die zwei früheren Eigentümerfamilien, die Bigliels aus Basel und die Flucks aus Zürich, unterlagen mit ihren Geboten.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wurde auf 3.1 Millionen Franken geschätzt; das Mindestgebot lag bei 2,325 Millionen Franken, also rund eine Million weniger, als nun als Verkaufspreis erzielt worden ist. Insgesamt gingen im Ganthaus zehn Gebote ein. Nachdem die beiden Familien den Mindestpreis hochtrieben, zog sich Bigliel bei 3,25 Millionen zurück. Der Zuschlag ging schliesslich an die Basler Firma Top Trends AG, einer Firma, die gemäss Handelsregister mit Sportartikeln und Sportbekleidung handelt.

Bigliel zeigt sich nach der Versteigerung erleichtert. Auf Anfrage der bz sagte er, er hoffe, dass auch mit den neuen Besitzern das Untergeschoss als Bar-Betrieb weiter betrieben werden könne. Er selber habe jedoch vor, sich zur Ruhe zu setzen.

Lokal hiess früher «Spanische Weinstube»

Das Gebäude an prominenter Lage wurde im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde das Haus umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen. Der Name Rio Bar wurde 1933 eingeführt. Der vorherige Name lautete «Spanische Weinstube am Barfüsser». Felix Bigliels Vater, ein gebürtiger Katalane, wirtete ab 1949 in der Rio Bar, der Sohn Felix übernahm das Lokal 1978.