Versuchter Raub am Unteren Rheinweg: Täter gefasst

Der 51-Jährige und seine Bekannte hatten sich laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei am Unteren Rheinweg aufgehalten, als zwei Unbekannte in die Handtasche der Frau griffen, so die Polizei am Mittwochmorgen.

Der Mann wollte zu Hilfe eilen und wurde dabei angegriffen. Die Täter flüchteten daraufhin, konnten aber kurze Zeit später an der Klybeckstrasse festgenommen werden, nachdem der 51-Jährige sie wieder gesichtet hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen, auch die bisher unbekannte Begleiterin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.