Die bisherigen Ermittlungen der Jugendanwaltschaft ergaben, dass eine Passantin beobachtete,

wie sich zwei Jugendliche an einem Schloss eines an einem Maschendraht befestigten Trottinetts

zu schaffen machten. Wenig später hörte die Passantin ein Geschrei und stellte fest, dass die beiden an einer älteren Frau zerrten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreissen. Die zwei

Täter flüchteten und stiegen in ein Tram der Linie 16 in Richtung Bruderholz.

Ob es den Tätern gelang, die Tasche zu entreissen, ist nicht bekannt, weil sich das Opfer noch vor Eintreffen der Polizei entfernte.

Gesucht werden:

1. Unbekannter, 12-15 Jahre alt, 155 bis 170 cm gross, schlank, kurze schwarze Haare, trug

dunkle Jacke und dunkle Hose, sprach Französisch, wurde als Nordafrikaner beschrieben, führte

ein Trottinett mit sich.

2. Unbekannter, 12-15 Jahre alt, 155 bis 170 cm gross, schlank, kurze schwarze Haare, trug

dunkle Jacke und dunkle Hose, wurde als Nordafrikaner beschrieben, sprach Französisch.

Das Opfer, welches einen beigen Mantel trug, wird ersucht, sich bei der nächsten Polizeiwache

zu melden. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

mit der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder der nächsten Polizeiwache in

Verbindung zu setzen.