Vertagter Eröffnungs-Entscheid im Stadtcasino Basel

Die abschliessenden Arbeiten am Gebäude des Stadtcasinos und zu dessen Inbetriebnahme schreiten voran, wie es in einer Medienmitteilung des Casinos heisst. Doch auch bei den Bauarbeiten gibt es coronabedingte Verzögerungen. Der Zeitplan kann aber trotzdem eingehalten werden und der Bau wird fristgerecht fertiggestellt werden können.

Wie es in der Mitteilung heisst, habe sich die Kommission der Casino-Gesellschaft Basel in den letzten Wochen intensiv mit der Frage über den richtigen Zeitpunkt und Rahmen der Eröffnungsfeier auseinandergesetzt. Christoph Gloor, der Präsident der Casino-Kommission, sagt, es sei ihnen ein grosses Anliegen, in einem würdigen und feierlichen Rahmen zu eröffnen. Gleichzeitig wolle man aber die Gesundheit aller Beteiligter so gut es geht schützen.

Entscheid Ende Juni

Stand des Bundesrats vom 27. Mai sind Anlässe mit über 300 Personen vorerst noch nicht erlaubt. Anlässe mit über 1000 Personen werden ab September wieder möglich sein. Ob Anlässe mit einer grösseren Anzahl an Personen, aber noch unter 1000, im August durchgeführt werden können, gibt der Bundesrat am 24. Juni bekannt. Sollte dies möglich sein, wäre die Eröffnung des Casinos mit Einschränkungen durchführbar, heisst es in der Mitteilung.

Der definitive Entscheid über den Termin und den Rahmen der Eröffnungsfeier ist dadurch auf Ende Juni verschoben, schreibt die Casino-Kommission.