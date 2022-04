Verteilung der Vermögen Auch in Basel werden die Reichen immer reicher Im Stadtkanton sind die Vermögen ungleicher verteilt als vor 30 Jahren. Die reichsten 0,1 Prozent besitzen 44 Prozent aller Vermögen. Das ist Wasser auf die Mühlen der linken Steuersenkungsgegner.

Basel-Stadt nimmt immer mehr Vermögenssteuern ein: Der Ertrag des Kantons hat sich in den vergangenen 30 Jahren vervierfacht. Bild: Benjamin Wieland

Im Kanton Basel-Stadt hat die wirtschaftliche Ungleichheit in den vergangenen 30 Jahren zugenommen. Besass im Steuerjahr 1993 das reichste Prozent der Baslerinnen und Basler 39 Prozent des Vermögens, so stieg dieser Wert bis 2019 auf 61 Prozent. Insbesondere von 1993 bis 2005 zeigte sich eine starke Zunahme der Vermögenskonzentration, wie aus Antworten der Basler Regierung auf eine schriftliche Anfrage von SP-Grossrat Beda Baumgartner hervorgeht. Seither ist die relative Vermögensverteilung im Stadtkanton mehr oder weniger konstant.

Beide Basel gelten für Vermögende als Steuerhöllen

Noch augenfälliger ist die Entwicklung, wenn man die oberen 0,1 Prozent der Steuerveranlagungen – also quasi die Superreichen – zum Vergleich heranzieht: Deren Anteil am Gesamtvermögen hat sich von 16 Prozent (1993) auf 44 Prozent (2019) mehr als verdoppelt. Diese Zahlen sind Wasser auf die Mühlen der Basler Linken, welche die von der Regierung vorgeschlagene Senkung der Vermögenssteuer ablehnen. Auch die Regierung im Nachbarkanton Baselland will mit einer Steuerreform Vermögende entlasten.

Beide Basel gelten für Vermögende im interkantonalen Vergleich als Steuerhöllen. Ein von der Basler Regierung angestellter Vergleich der Vermögenssteuerbelastung mit Binningen, Liestal, Rheinfelden und Dornach zeigt: Die Stadt Basel ist bereits ab einem Vermögen von 500'000 Franken teurer als die genannten Gemeinden im Aargau und Solothurn, aber steuergünstiger als jene im Baselbiet.

Ab einem Vermögen von 5 Millionen Franken ist Basel dann die teuerste Gemeinde in diesem Vergleich. Das wiederum dürfen die bürgerlichen Befürworter der Steuersenkung als Argument verwenden. Insbesondere das stadtnahe Solothurner Dornach ist ab 5 Millionen Franken massiv günstiger als die Baselbieter Gemeinden, aber auch als die Stadt Basel.

Bei Steuersenkungen bleibt letztlich ein Minus zurück

Zu den Auswirkungen einer Vermögenssteuersenkung hält die Regierung mit Verweis auf Studien aus anderen Kantonen Folgendes fest: Demnach reagieren Vermögende tatsächlich – durch Zu- oder Wegzug – auf Änderungen in der Steuerbelastung. Allerdings ist diese Dynamik nicht so stark, dass die Einnahmenausfälle wegen einer Steuersenkung durch die Zunahme des Steuersubstrats – also zugezogene Vermögende – vollständig wettgemacht werden könnte. Die Steuersenkung kann sich also nicht zu hundert Prozent selber finanzieren.

Aufschlussreich ist auch die Entwicklung des Vermögenssteuerertrags: Dieser hat sich in den knapp 30 Jahren von 1991 (88 Mio. Fr.) bis 2019 (342 Mio. Fr.) vervierfacht. Dies entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate von fast fünf Prozent pro Jahr.