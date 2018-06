Diesen Eindruck muss mitunter auch Peter Hablützel gehabt haben. Auf jeden Fall wendet sich das pensionierte Vereinsmitglied sofort mit einem Mail an die Klubführung. Die Mitbestimmung bei der Gestaltung des FCB-Trikots könne man nicht einfach so streichen, dazu brauche es einen Entscheid der Mitglieder an einer ordentlichen oder einer ausserordentlichen GV, so sein Standpunkt. Und er schreibt weiter: «Die Nichteinhaltung der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung des FC Basel 1893 am 15. Dezember 2015 ist ein massiver Vertrauensverlust und ein Rechtsbruch.»

Heftige Vorwürfe. Auf Nachfrage der bz relativiert Hablützel: «Das Trikot und dessen Gestaltung sind für den Fan wichtig, da geht es um Identifikation. Mir geht es nun darum, dass sie uns dieses Recht nicht einfach sang- und klanglos streichen können.»

«Verstehen Verärgerung»

Der FCB zeigt sich verständnisvoll. FCB-Geschäftsführer Roland Heri zur bz: «Wir können die Verärgerung eines Teils unserer Mitglieder über die leider nicht mehr vorhandene Möglichkeit der Trikot-Abstimmung nachvollziehen. Der Grund dafür sind veränderte Produktionsbedingungen im Zusammenhang mit verkürzten Produktionszeiten, weshalb eine Abstimmung über das FCB-Trikot leider nicht mehr möglich ist.» Ein bisschen einfacher ausgedrückt: Es geht nicht anders. Der FCB hätte die Fans gerne weiterhin mitreden lassen. Aber Adidas hat etwas an der Produktion verändert.

Allerdings sieht er keine Rechtsverletzung in der Anpassung, sagt: «Die statutarischen Rechte der Vereinsmitglieder sind nicht verletzt.» Zugleich verspricht er, dass man auch in Zukunft mit den Mitgliedern in Dialog treten wollte und bestrebt sei, «neue, exklusive Angebote (...) anzubieten». Neben den zahlreichen Privilegien, die FCB-Mitglieder schon geniessen.