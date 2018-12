Es ist eine tragische Geschichte, die Anni Lanz am 24. Februar zu einer Reise nach Domodossola bewogen hatte. Sie eilte einem Mann zu Hilfe, der sich bereits mehrfach das Leben nehmen wollte, der in der Schweiz von der Tötung seiner Frau und seines Kindes erfahren hatte und sich nach seiner Ausweisung aus der Schweiz in Italien auf der Strasse wiederfand. Lanz wollte den Afghanen zurück in die Schweiz holen, wurde aber an der Grenze gestoppt. Ihr soziales Engagement brachte ihr einst die Ehrendoktorwürde der Uni Basel und eine Nomination für den Friedensnobelpreis ein. In diesem Fall aber eine Verurteilung als Schlepperin durch ein Gericht in Brig.

Eine Busse in der Höhe von 800 Franken wegen «Erleichterung der rechtswidrigen Einreise in die Schweiz» muss Lanz zahlen und dazu die Verfahrenskosten von insgesamt 1400 Franken tragen. So befand es das Bezirksgericht am vergangenen Montag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Prozess stiess auf grosses Interesse, der Entscheid sorgt national für Aufsehen.