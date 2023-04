Verwaltung Gewichtige Abgänge an der Spitze von Weil am Rhein Schon bald könnte Baubürgermeister Martin Gruner nach Waldshut-Tiengen wechseln. Im Mai 2024 läuft die Amtszeit von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ab, und auch sein Vertreter tritt ab.

Der Weiler Baubürgermeister Martin Gruner will schon nach knapp zwei Jahren wieder weg aus Weil am Rhein. Bild: zvg

Weil am Rhein verliert wahrscheinlich die drei wichtigsten Personen seiner Verwaltungsspitze. Baubürgermeister Martin Gruner, der sein Amt in Weil erst seit knapp zwei Jahren ausübt, hat angekündigt, dass er sich für die Stelle als Oberbürgermeister (OB) von Waldshut-Tiengen bewirbt. Gruner lebt seit rund zwanzig Jahren in der 24 000 Einwohnerstadt und hatte in Waldshut-Tiengen bereits wichtige Positionen in der Verwaltung innegehabt, bevor er sich laut Medienberichten mit dem OB zerstritt. Ihm werden gute Chancen eingeräumt, die Wahlen im Sommer zu gewinnen und ab Herbst als OB zu amtieren. Mehrere Fraktionen unterstützen ihn.

Basel verliert seine guten Ansprechpartner

Für Weil am Rhein ist die überraschende Entscheidung eine schlechte Nachricht. Im März 2024 finden dort voraussichtlich OB-Wahlen statt und Wolfgang Dietz, der amtierende Oberbürgermeister, hat ausgeschlossen, nach 24 Jahren noch einmal als OB anzutreten und seine Amtszeit zu verlängern. Laut «Badische Zeitung» hat auch der Erste Bürgermeister, Rudolf Koger, mehrfach angedeutet, dass er nicht länger als OB Dietz arbeiten wolle. Basel verliert so gute und bewährte Ansprechpartner.

Bislang ist noch kein Kandidat für den OB-Posten bekannt. Während der Oberbürgermeister in einer direkten Wahl für acht Jahre vom Volk gewählt wird, werden der Erste Bürgermeister sowie der Baubürgermeister vom Stadtparlament gewählt. Die Fraktionen tendieren laut «Badische Zeitung» dazu, Gruners Stelle vor der OB-Wahl nicht zu besetzen. Es gibt auch Überlegungen, die Anzahl der Personen in der Verwaltungsspitze dauerhaft von drei auf zwei zu reduzieren.