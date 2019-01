Herr Wessels, Sie haben eine konkrete Vision, wie das Basler Tramnetz in 20 Jahren aussehen soll. Dabei gibt es drei Projekte, die Priorität geniessen. So soll der 8er direkt via Wettsteinbrücke ins Kleinbasel fahren und dann auf einem neuen Streckenabschnitt via Claragraben in Richtung Kleinhüningen. Was ist der Vorteil gegenüber der jetzigen Linienführung?

Hans-Peter Wessels: Es gibt eine Reihe von Vorteilen: Die Innenstadt wird zwischen Bankverein und Claraplatz entlastet. Momentan hat es dort eine unglaubliche Dichte an Trams, die sich gegenseitig behindern. Der zweite Punkt: Die neue Achse wird viel schneller sein und bindet Basel Nord direkt an den Bahnhof SBB an. Und auch nicht vergessen darf man, dass der Centralbahnplatz entflochten werden kann. Das Tram fährt nicht mehr quer über den Platz. Das macht das Ganze viel fussgängerfreundlicher.