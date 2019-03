Auf Facebook haben die Basler Verkehrs-Betriebe bereits mit einer humoristischen Umfrage viel Ärger der Pendler vorweggenommen. Die BVB befragen die Kunden – also praktisch alle Pendler der gesamten Region – auf ihre heftige Reaktion wegen des Umsteige-Erlebnisses. Unter anderem lässt sich auch ankreuzen, dass natürlich wieder mal nur Regierungsrat Hans-Peter Wessels an der Misere Schuld ist. Wer also gehörig Dampf ablassen will, kann das hier tun .

Die BVB hatten bereits kurz nach Inkrafttreten der Umleitungen reagiert. Wie deren Sprecher Benjamin Schmid am Nachmittag vor Ort sagte, wurden vor der Markthalle zusätzliche Absperrungen errichtet, das Personal der Verkehrsregler wird zudem in den kommenden Tagen verstärkt. An den neuralgischen Pendlerknoten wie dem Bahnhof oder dem Wettsteinplatz haben die BVB zusätzlich Personal zur Kundeninformation eingesetzt.

Velofriedhof steht noch im Weg

«Wir rechnen damit, dass sich die Pendler in wenigen Tagen an die Umstellung gewöhnt haben», sagt Schmid. Beim Tramverkehr würden sich die Verwirrungen erfahrungsgemäss bald legen, komplexer sei die Umstellung für Bus-Passagiere. Erschwerend hinzu komme, dass die im Bereich der Markthallenkreuzung abgestellten Velos den Fussgängern im Weg stehen. Die als «Velofriedhof» bekannte Stelle wurde im Zug der Umleitungen nicht geräumt.

Bauliche Massnahmen gab es am Donnerstag allerdings nur an den Haltestellen der BVB selbst: So wurden direkt vor der Markthalle zwei Tramspuren mit Teerbelag versehen, damit die umgeleiteten Busse dort kreuzen können. Denn: «Zwei Busse sind breiter als zwei Trams», so Schmid. Am Centralbahnplatz selbst darf allerdings erst gebaut werden, wenn das Bundesamt für Verkehr die noch hängige Baubewilligung erteilt hat. Das dürfte in den kommenden Tagen der Fall sein.