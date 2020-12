Virenherd Alters- und Pflegeheim: Die Angst vor den Grosseltern in der Weihnachtsplanung

Ein Aspekt, der im ganzen Planungschaos rund um die Weihnachtsfeier etwas vergessen geht ist der, dass auch von den Grosseltern selbst ein nicht zu unterschätzendes Risiko ausgehen kann. So gibt es nicht wenige Alters- und Pflegeheime in der Region, die eine hohe Anzahl an Ansteckungen mit dem Coronavirus nachweisen und entsprechend auch Bewohnerinnen und Bewohner daran versterben. «Fakt ist, dass das Virus von aussen ins Pflegeheim kommt, durch Mitarbeitende oder durch Besuchende», sagt Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt. Eines der drei Senevita-Häuser in Basel testet aufgrund mehrerer Ansteckungen jetzt das ganze Haus durch und hat ein vorübergehendes Besuchsverbot verhängt. Auch der interne Coiffeursalon bleibt geschlossen.

Das Weihnachtsfest, wie wir es sonst kennen, wird es dieses Jahr nicht geben. Soviel steht fest. Bei der familieninternen Verkleinerung der Gästegruppe wird wohl zuallererst über die Grosseltern gesprochen, sind sie doch in den meisten Familien die gefährdetsten Personen, wenn es um eine allfällige Ansteckung mit dem Coronavirus geht. Die einen verlegen ihre Feier nach draussen, die anderen besuchen die Grosseltern im Alters- oder Pflegeheim. Nochmals andere laden die Familienältesten aus oder sagen gar den gesamten Weihnachtsanlass ab. Seit Monaten wird die Bevölkerung darauf sensibilisiert, die Risikogruppen, in diesem Fall die älteren Menschen in unserem Umfeld, zu schützen, wo es nur geht.

Werden die Grosseltern positiv getestet, müssen sie in Isolation und verpassen allenfalls den Weihnachtsabend mit der Familie. Doch wie lauten die Empfehlungen ohne vorliegendes Testresultat? Einzig das Gesundheitsdepartement bezieht hier klar Stellung: «Wir empfehlen, die Bewohnenden im Pflegeheim zu besuchen, sie also nicht zu sich nach Hause zu nehmen», sagt Tschudin auf Anfrage der bz. Hört man sich etwas um, wird aber schnell klar, dass nur wenige daran denken, den Weihnachtsabend in einem Pflegeheim zu verbringen, schliesslich ist die Ansteckungsgefahr nicht zu unterschätzen, auch wenn «die Schutzkonzepte erfahrungsgemäss in Pflegeheimen besser eingehalten werden».

Konsequentes Einhalten der Schutzmassnahmen elementar

Curaviva, der Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf, beruft sich auf unsere föderalistischen Grundprinzipien. «Die stationäre Langzeitpflege unterliegt 26 verschiedenen kantonalen Vorgaben und stützt sich derzeit auf ihren jeweiligen Betrieb angepasste Schutzkonzepte», so Markus Leser, Leiter Fachbereich Menschen im Alter und Mitglied der Geschäftsleitung. Einheitliche Lösungen gebe es keine. Die beste Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass gerade auch an Weihnachten ein gewisses Mass an Kontakten aufrechterhalten werden könne, sei das konsequente Einhalten der Schutzmassnahmen.

In vielen Heimen finden interne Weihnachtsfeiern statt

Ein Restrisiko einer gegenseitigen Ansteckung besteht dennoch immer. Wer ganz darauf verzichten möchte, die Grosseltern und sich selbst einem Risiko auszusetzen, kann bei den meisten Alters- und Pflegeheimen darauf vertrauen, dass interne Weihnachtsfeiern abgehalten werden. «Auch dieses Jahr wird in allen drei Senevita Häusern in Basel ein Weihnachtsessen und Neujahrsessen stattfinden», versichert Evelyn Ruckstuhl von der Senevita Medienstelle. Die Häuser würden zudem festlich dekoriert und in der Vorweihnachtszeit gebe es spezielle Events unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Man ist also darauf bedacht, dass sich die Bewohnenden über die Festtage nicht zu einsam fühlen müssen, wenn sie nicht mit ihren Familien feiern können.

Wie sinnvoll der Austausch untereinander innerhalb der Pflegeeinrichtungen gerade dann ist, wenn intern hohe Ansteckungszahlen bestehen, bleibt aber fraglich. Von Grosseltern, die nicht in Pflegeheimen wohnen und seit Monaten darauf achten, sich selbst und ihre Liebsten zu schützen, geht wohl ein kleineres Risiko aus. Sich an die Vorgaben des Bundes zu halten ist das beste Rezept für einen Weihnachtsabend im kleinen Rahmen der Familie, sofern er denn nicht auf nächstes Jahr vertagt wurde.