Virus Ab sofort sind Termine für die Affenpockenimpfung in Basel-Stadt verfügbar Wer sich gegen das Affenpockenvirus impfen möchte, kann dies ab sofort tun. Die Impfungen werden im Corona Impfzentrum am Messeplatz angeboten.

Der Impfstoff gegen das Affenpocken-Virus wird ab sofort auch im Basler Impfzentrum verimpft. Imago

Seit dem 31. Oktober ist eine Vorregistrierung für die Affenpockenimpfung in Basel-Stadt möglich, die seit Anfang November in der Schweiz zugelassen ist. Die erste Lieferung an Basel-Stadt erfolgt am 11. November. Ab sofort können über die Webseite Impftermine gebucht werden. Dies teilte der Kanton am Mittwoch mit.

Bisher haben sich rund 380 Personen für eine Impfung registriert. Ende Woche erhält der Stadtkanton 320 Impfdosen, die Nachfrage kann also mit der ersten Lieferung nicht ganz gedeckt werden. In den kommenden Wochen sollten aber weitere Lieferungen eintreffen.

Eine Affenpockenimpfung wird den folgenden Personen empfohlen:

Präventiv für Männer, die Sex mit Männern haben, und Trans-Personen mit wechselnden Sexualpartnern

Präventiv für Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Affenpockenviren exponiert sind

Für Kontaktpersonen von erkrankten Personen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und auch Kinder, Schwangere und allfällige weitere Risikopersonen zu schützen

«Angesichts der zeitlichen Verfügbarkeit des Impfangebots mit der Coronavirus- und der Grippeimpfung ist es wichtig zu beachten, dass die Affenpockenimpfung mit einem Mindestabstand von vier Wochen zu anderen Impfungen empfohlen ist», heisst es in der Mitteilung weiter.