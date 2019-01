Der Wild Maa nutzte jeden Brunnen um sein Tännchen im Wasser zu tauchen. Durch das Wirbeln des Tannegehölzes in seiner Hand regnete es für das Publikum gleich ein zweites Mal am Samstagnachmittag. Überhaupt verschaffte sich das Wappentier der Gesellschaft zum Hären mit seinem Arbeitsgerät Platz und Respekt: unzimperlich, direkt und unangekündigt.

Viel emotionaler zeigte sich Thomas Locher. In seiner Stimme schwangen die ganzen Gefühle mit, die in ihm vorherrschten: Glück, Ehrfurcht und Freude. Den frischen Hären-Vorgesetzten betanzten die drei E erstmals. Gleichzeitig wurde sein Sohn in die Gesellschaft zum Hären aufgenommen. Aus seiner Sicht dürften auch die Töchter aufgenommen werden: „Traditionen bewahren, heisst nicht, sie in Stein zu meisseln“.

Löw hingegen wartet auf den ersten Aufnahmeantrag. „Dann werden wir das besprechen“, meinte er und er scheint nicht abgeneigt zu sein, Frauen aufzunehmen. Auch Fischer hat nichts gegen Frauen, doch er sagt lieber nichts, da es ein „Wording“ zu dieser Angelegenheit gebe.

Geschliffene PR gibt es auch bei mittelalterlichen Traditionalisten. Dabei kommen die Ehrenzeichen und ihre Begleiter auch bei der Damenwelt gut an. Ein Selfie mit einem Ueli liessen sich zwei jüngere Damen nicht entgehen. Die insgesamt vier Ueli sind pausenlos unterwegs – hyperaktiv und unnachgiebig betteln sie um jede Münze.

Unangenehm, wenn sich einer von ihnen vor jemanden hinstellt, die Büchse schüttelt und man hat kein Kleingeld bereit. Die Augen stechen durch die Larve und gibt einem selber das Gefühl asozial zu sein. Aber wirft man ein Geldstück ein, sodass das „Kässeli“ klappert, dann erhält man ein freundliches „danggscheen“. Höflich sind sie die vier.