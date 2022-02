Volks-Initiative «Kadaver, Altöl, Chemieabfälle wurden dort abgeladen»: Komitee fordert Sanierung von Riehener Deponie Die frühere Deponie Maienbühl gefährde das Grundwasser und müsse saniert werden, sagt ein Komitee – und lanciert eine Volksinitiative. Laut dem Riehener Gemeinderat muss die Deponie nicht mal überwacht werden.

Das Initiativ-Komitee im Autäli (v. l.): Brigitte Zogg, Mike Gosteli, Thomas Grossenbacher, Sasha Mazzotti, Paul Spring, Giuseppina Moresi, Jürg Sollberger. Kenneth Nars

Ein früherer Steinbruch an der Grenze zwischen Riehen und Inzlingen diente jahrzehntelang als Abfallhalde. Obwohl in den darunterliegenden Gewässern im Autal Schadstoffe nachgewiesen wurden, befanden bislang alle zuständigen Ämter, dass eine Sanierung der ehemaligen Deponie Maienbühl nicht notwendig sei. Anderer Meinung ist ein neu gebildetes überparteiliches Komitee: Es hat, wie im Januar angekündigt, eine Volksinitiative lanciert, welche die Sanierung der ehemaligen Deponie fordert.

Sieben Komiteemitglieder, darunter vier Mitglieder des Riehener Einwohnerrats, haben am Mittwoch die Medien über ihr Vorhaben informiert, vor Ort, beim grossen Weiher im Reservat Autal. Hinter der Initiative stehen die Riehener Ortsparteien von SP, Basta, EVP, der Grünen und der Grünliberalen, weiter die regionalen Sektionen von Pro Natura, WWF und Greenpeace sowie der Verein Ökostadt Basel. Das Komitee hat ein Jahr Zeit, die notwendigen 1000 Unterschriften zu sammeln.

Die Initiative «Sauberes Quellwasser für das grosse grüne Dorf» verlangt, dass Riehen die belasteten Böden auf dem «Maienbühl» innerhalb von zehn Jahren saniert. Ebenso soll die Gemeinde die Massnahmen grenzüberschreitend koordinieren – der Deponiekörper reicht über die Landesgrenze hinaus. Jener Teil in Inzlingen ist unter dem Namen Mönden bekannt.

Kadaver und Altöl, aber auch Abfälle der Chemie

«Die Deponien Maienbühl und Mönden waren früher bekannt als die Riehener Grümpelgruben», sagte Jürg Sollberger von der EVP. Neben Hauskehricht seien auch Kadaver, Altöl, aber auch Abfälle der Pharmaindustrie im Wald deponiert worden. Ältere Semester könnten sich an die Rattenplage und den Gestank dort oben erinnern.

SP-Grossrätin Sasha Mazzotti sagte, jetzt sehe die Situation harmlos aus. Doch gerade bei Starkregen wäre es möglich, dass potenziell giftiges Material ausgeschwemmt werde. Mazzottis Parteikollege, Einwohnerrat Paul Spring, gab zu Bedenken, dass das Abstromgebiet der beiden Quellen Hintere und Vordere Au die Lange Erle sei. Irgendwann wird unter Umständen das, was aus der Deponie fliesst, auch dort messbar sein. Was dann? Sobald ein Pharmawirkstoff über der Bestimmungsgrenze nachgewiesen wird, muss die Deponie saniert werden.»

Die Gemeinde Riehen als frühere Betreiberin der Deponie scheue wohl die hohen Kosten, sagte alt Grossrat Thomas Grossenbacher im Namen von Pro Natura. Die problematischen Stoffe stammten vermutlich von Ciba-Geigy, Sandoz, Roche. Riehen habe im Fall der ehemaligen Deponie Kesslergrube in der badischen Nachbargemeinde Grenzach darauf bestanden, dass BASF ihren Teil der Deponie nicht nur absichere, sondern richtig saniere, ergänzte Grossenbacher.

«Warum ist Riehen nun, wo es um die eigenen Altlasten geht, plötzlich so nachlässig?»

Dass das Initiativkomitee aktiv wird, hat auch mit einer Motion im Riehener Ortsparlament von 2021 zu tun, eingereicht von Paul Spring. Der SP-Einwohnerrat verlangte unter anderem, dass der Gemeinderat eine Kreditvorlage zur Detailuntersuchung der Deponie Maienbühl erstellt, ebenso, dass er abklärt, wie teuer es wäre, das abströmende Wasser weiterhin zu überwachen.

Riehen hob Schutzzone für Grundwasser auf

Der Gemeinderat stellte sich gegen den Vorstoss. Die Deponie Maienbühl sei 2018 vom kantonalen Amt für Umwelt und Energie (AUE) als nicht mehr überwachungsbedürftig eingestuft worden. Weitere Massnahmen hätte somit Riehen zu tragen. Auch bei einer allfälligen Sanierung, die laut Gemeinderat nicht notwendig ist, bleibe wohl die Gemeinde auf dem grössten Teil der Kosten sitzen. Der Einwohnerrat lehnte die Motion ab, mit Stichentscheid des Präsidenten.

Der Gemeinderat entschied auch, dass die Grundwasserschutzzone bei der Hinteren Auquelle aufzuheben sei, weil die Quelle nicht mehr genutzt werde. Damit entledigte sich der Gemeinderat weiteren Schritten. Seit 2018 gilt in Grundwasserschutzzonen laut Altlastenverordnung Nulltoleranz bei Schadstoffen. Werden solche gefunden, müssen belastete Standorte saniert werden.

Was das kosten könnte, zeigt das Beispiel Roemisloch in Neuwiller (F). Novartis, Syngenta und BASF liessen die frühere Deponie 2011 freiwillig sanieren – für 7 Millionen Euro. Die Nachbargemeinde Allschwil moniert jedoch, man stelle weiterhin Schadstoffe in Gewässern fest.