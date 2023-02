Volksabstimmung 45 statt 88 Millionen: Basler Steuersenkungs-Gegner legen eigenen Vorschlag vor Am 12. März stimmt Basel-Stadt über ein Steuersenkungspaket ab. Der linken Gegnerschaft geht dieses zu weit. Anstatt unnötigen Steuergeschenken für die Reichen fordern sie bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst.

Streitpunkt Kinderbetreuung: Die Gegner des Steuersenkungspakets fordern Gratis-Kitas für alle anstatt höhere Steuerabzüge. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Am 12. März entscheidet das Basler Stimmvolk über ein 88 Millionen Franken schweres Steuersenkungspaket. Der Grosse Rat hat dieses im September mit 77 zu 15 Stimmen klar gutgeheissen, Basta, Grüne, Juso sowie die Gewerkschaften Unia und VPOD sammelten daraufhin mit Erfolg die für das Referendum nötigen 2000 Unterschriften.

Statt Steuern senken Löhne im öffentlichen Dienst erhöhen

Die Abstimmung zu gewinnen dürfte indes nicht einfach werden. Der Stadtkanton schreibt seit über 15 Jahren schwarze Zahlen, für 2022 liegt der Gewinn laut jüngsten Prognosen bei rund 350 Millionen Franken. Basel schwimmt im Geld. Dass da selbst von linker Klientel Entlastungen gefordert werden, liegt auf der Hand.

Juso-Präsident Nino Russano will die Überschüsse in bessere Arbeitsbedingungen investieren. Zvg / BZ

Doch anstatt im grossen Stil Steuern zu senken, soll der Kanton seine Überschüsse etwa dazu nutzen, die Anstellungsbedingungen der Angestellten der öffentlichen Dienste - im Gesundheitswesen, in der Bildung, im Öffentlichen Verkehr - zu verbessern. «Die Versorgungssicherheit beim Service public ist in Gefahr», sagt Juso-Präsident Nino Russano.

Vom vorliegenden Steuerpaket würden im Endeffekt nur die Reichen profitieren, findet Sina Deiss, Co-Präsidentin der Linkspartei Basta. Das Referendumskomitee präsentierte am Montag einen Gegenvorschlag, den es nach einem Volksnein am 12. März lancieren will. Dieser würde den Kanton weniger kosten als der im Grossen Rat geschmiedete Kompromiss: «Nur» 45 Millionen Franken pro Jahr anstatt 88 Millionen.

Höhere Prämienverbilligungen und Mietzinszuschüsse

Vom Nein-Komitee nicht bestritten werden die höheren Abzüge auf Krankenversicherungsprämien, höhere Sozial- und Kinderabzüge sowie der höhere Abzug an den Unterhalt volljähriger Kinder. Bei den Prämienverbilligungen und Mietzinszuschüssen fordert es gar höhere Staatshilfen, was 4 Millionen Franken zusätzlich kosten würde.

Einige Punkte aus dem Beschluss will das Komitee aber streichen, so die umstrittene Senkung der Vermögenssteuern. Basel-Stadt habe nach Genf die ungleichste Vermögensverteilung aller Kantone, eine Senkung sei unnötig und unsozial, sagt Harald Friedl, Fraktionschef des Grün-Alternativen Bündnisses (GAB).

Harald Friedl (Grüne) hält die Senkung der Vermögenssteuer für unnötig. Bild: bz / zvg

Verzichtet werden soll zudem auf eine Senkung der Einkommenssteuern – diese stehe im Widerspruch zu der vom Basler Stimmvolk gutgeheissenen Topverdiener-Steuer – sowie auf die Erhöhung des Abzugs für die Kinderdrittbetreuung.

Von den höheren Betreuungsabzügen profitierten vor allem gut situierte Doppelverdienerpaare. «Wir sind sehr für den Ausbau der Kinderbetreuung, sehen das aber als staatliche Aufgabe», betont Friedl. Er verweist auf die Volksinitiative der SP, die Gratis-Kitas für alle fordert. Die erwähnten Abzüge für die Kinderdrittbetreuung würden bei einem Volks-Ja zur Initiative obsolet.

Gratis-Kitas als «Verschwendung von Steuergeldern»

Der Systemwechsel in der Finanzierung stösst auf bürgerlicher Seite allerdings auf Kritik: «Gratis-Kitas für alle bedeutet eine Verschwendung von Steuergeldern», sagt FDP-Grossrat und Finanzpolitiker Luca Urgese. Erstens würden damit Eltern in den Genuss eines kostenloses Angebots kommen, die das finanziell gar nicht nötig haben.

Zweitens profitierten auch Personen, die selber nicht arbeiten. Der Staat würde damit indirekt deren Freizeit finanzieren, kritisiert Urgese. Steuerabzüge bei der Kinderdrittbetreuung seien hingegen sinnvoll, da sie die Schwellenwerte senken, ab denen sich die Erwerbstätigkeit für die Eltern lohnt.

Luca Urgese (FDP) hält den Kompromiss für Gelungen. Archivbild: Roland Schmid / BZ

Den Vorwurf, das vom Grossen Rat gezimmerte Steuersenkungspaket entlaste in erster Linie Reiche, weist Urgese zurück. 62 Prozent gingen an Einkommen unter 200'000 Franken, betont er. Zudem sei das zur Abstimmung gelangende Paket ein Kompromiss.

Alle Seiten hätten Konzessionen eingehen müssen; die Bürgerlichen etwa bei der ungeliebten Erhöhung des Sozialabzugs. «Die Linken können nicht einfach streichen, was ihnen nicht gefällt. Im Falle eines Volksneins müssten wir schon einen neuen Kompromiss schliessen», betont Urgese.