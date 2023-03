Volksabstimmung 84,4 Prozent: Baslerinnen und Basler heissen Steuersenkungen mit rekordverdächtigem Ja-Anteil gut Das 88 Millionen Franken schwere Basler Steuerpaket hat am Sonntag mühelos die Hürde der Volksabstimmung genommen. Für die Gegner aus dem rot-grünen Lager ist das überdeutliche Ergebnis eine herbe Schlappe.

Die Allianz hat funktioniert: Die fürs Geschäft zuständige Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) redet im Abstimmungsforum mit bürgerlichen Befürwortenden des Steuerpakets. Juri Junkov (12. 3. 2023)

Eine so deutliche Zustimmung haben weder Gegner noch Befürworter erwartet: Mit 36’801 Ja- zu 6806 Nein-Stimmen hat die Basler Stimmbevölkerung gestern ein 88 Millionen Franken schweres Steuerpaket mit höheren Kinder-, Versicherungs- und Sozialabzügen sowie einer Senkung der Einkommens- und Vermögenssteuer gutgeheissen. Dies entspricht einem für eine Referendumsabstimmung ungewöhnlich hohen Ja-Anteil von 84,4 Prozent. In der Stadt Basel lag die Zustimmung mit 83,2 Prozent erwartungsgemäss etwas tiefer als in den Landgemeinden Riehen (90,3 %) und Bettingen (95,3 %).

Schlappe für Grüne und Basta: Sie bleiben unter ihrem Wähleranteil

Zur Einordnung zwei Vergleiche: Im Februar 2019 hiess das Basler Stimmvolk die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17, die ähnlich wie das nun vorliegende Paket Entlastungen für breite Bevölkerungsteile brachte, mit 78,8 Prozent gut. Drei Monate später gab es allerdings ein Ja (mit 52,7 %) zur Topverdiener-Initiative, die höhere Steuern für Personen ab einem Jahreseinkommen von 200’000 Franken forderte. Diese wird mit dem gestrigen Ja zum Steuerpaket allerdings verwässert, wie Gegner monierten.

Und noch eine Zahl zum Abstimmungssonntag: Mit den 15,6 Prozent Nein-Stimmen erreichten Grüne und Basta, die das Referendum anführten, nicht einmal ihren Wähleranteil bei den Grossratswahlen 2020 von 16,6 Prozent. Offenbar vermochten die Jusos, die sich ebenfalls im Nein-Lager engagierten, bei der sozialdemokratischen Basis kaum zu punkten. Diese folgte in viel stärkerem Ausmass der SP-Grossratsfraktion und der eigenen Finanzdirektorin Tanja Soland.

Investitionen in den Klimaschutz: Regierung müsse Versprechen halten

Selbstkritisch und enttäuscht kommentieren die Gegner das Ergebnis: Man habe gewusst, dass es schwierig werde bei einer Vorlage, von der die meisten Menschen im Kanton profitierten, sagt Grünen-Grossrat Harald Friedl: «Uns ist es nicht gelungen aufzuzeigen, wo wir die Probleme sehen.» So gaben die Gegner ihrer Befürchtung Ausdruck, dass dem Kanton wegen der Steuersenkungen Geld für den Klimaschutz und andere wichtige Projekte fehle. Regierungsrätin Soland wies diese Befürchtungen im Abstimmungskampf zurück. Die Grünen wollen nun die Regierung beim Wort nehmen: «Sie muss nun die Investitionen in den Klimaschutz und in den Service public garantieren», sagt Friedl.

Die Basta versuchte, grundsätzliche Fragen zur Verteilung des Reichtums zum Thema zu machen – und drang damit offensichtlich nicht zum Stimmvolk vor. «Die unmittelbare Ersparnis wird in Zeiten der Krisen höher gewichtet als ein Steuersystem, das die Ungleichheit vergrössert», analysiert Grossrat Oliver Bolliger. Trotzdem sei es richtig gewesen, gegen den Grossratsbeschluss das Referendum zu ergreifen, findet Bolliger.

Bürgerliche wollen demütig bleiben – vorerst

Zufrieden über das klare Ergebnis zeigen sich Grossräte von SVP bis SP. Durch die Steuersenkung sowie die Erhöhung der Sozial- und Krankenkassenabzüge würden das Existenzminimum angehoben und die Kaufkraft gestärkt, sagt SP-Fraktionschefin Michela Seggiani. Luca Urgese, FDP-Grossrat und Finanzexperte der Handelskammer beider Basel, fügt an: «Vom Paket profitieren mehrheitlich eben nicht die Reichen, wie die Gegner behaupteten, sondern tiefe und mittlere Einkommen. Die Stimmberechtigten haben das gesehen.» Gelinge es, eine Allianz von SVP bis SP auf die Beine zu stellen, so sei im Stadtkanton politisch sehr vieles möglich.

Obwohl der Kanton mit dem Ja einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung mache, bleibe Steuerpolitik ein wichtiges Thema. Urgese will allerdings nicht jetzt schon weitere Entlastungen fordern. Es gelte, demütig zu bleiben. «Doch wenn der Kanton auch in den kommenden Jahren hohe Überschüsse erzielt, dann werden wir über weitere Entlastungen nachdenken müssen», sagt Urgese.