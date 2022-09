Volksabstimmung Basel-Stadt behält sieben Regierungsräte und das Präsidialdepartement Das Basler Stimmvolk lehnt die sogenannte Abschaffungs-Initiative mit einem Nein-Anteil von rund 60 Prozent ab. Die Diskussionen um die Anzahl Regierungsräte und das umstrittene Präsidialdepartement sind damit gegessen. Offen bleiben aber Fragen zur Aufgabenverteilung unter den Departementen.

Es ging um seinen Job, aber nicht zuletzt er selber hat diesen gerettet: der Basler Regierungspräsident Beat Jans. Roland Schmid (25. September 2022)

Letztlich deutlich lehnt das Basler Stimmvolk die Initiative zur Reduktion der Anzahl Regierungsräte und zur Abschaffung des Präsidialdepartements (PD) ab: 21'862 Ja- standen bei der Urnenabstimmung am Sonntag 33'632 Nein-Stimmen gegenüber, was einem Ja-Anteil von 39,40 Prozent entspricht. In der Stadt Basel war die Zustimmung erwartungsgemäss tiefer (38,06 Prozent) als in den Landgemeinden Riehen und Bettingen, wo die Initiative mit 46,97 respektive 49 Prozent die 50-Prozent-Marke nur knapp verfehlt hat. Die Stimmbeteiligung lag im Einklang mit dem offensichtlich stark mobilisierenden Familiengartengesetz bei 56,26 Prozent.

«Wir alten Männer werden nicht weitermachen»

«Das ist ein grossartiges Resultat», findet Robert Schiess, Mitinitiant des Volksbegehrens und früherer Obmann des Basler Heimatschutzes. Er weist daraufhin, dass er und seine beiden Mitstreiter Claudio Bachmann und Philippe Ramseyer im Alleingang und ohne nennenswerte Unterstützung aus der Politik 40 Prozent Zustimmung erreichten. Tatsächlich sagten zur Initiative «nur» FDP und SVP Ja, wobei Letztere ihre Ressourcen (mit Erfolg) für die Nein-Kampagne zum Familiengartengesetz bündelte. «Wir alten Männer werden nicht weitermachen», stellt Schiess klar, er gibt aber zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass das überdurchschnittliche Wachstum des Staates in der Basler Politik ein Thema bleibe.

Zufriedene Verlierer: Robert Schiess und Claudio Bachmann. Roland Schmid

Zumindest im bürgerlichen Lager dürfte Schiess damit offene Türen einrennen. Auch SVP-Grossrat Joël Thüring spricht von einem «Achtungserfolg, den diese Bürgerinitiative erzielt hat». Dass 40 Prozent der Abstimmenden ein Ja einlegten, unterstreiche, dass im Präsidialdepartement nicht alles optimal laufe. Thüring fordert insbesondere, dass die Aufgaben zwischen dem PD als Schnittstellen-Departement und den Fachdepartementen geklärt werden.

«In der Stadtentwicklung oder bei Klimafragen zum Beispiel ist für Aussenstehende nicht nachvollziehbar, welches Departement wofür zuständig ist. Das muss sich ändern.»

Für SP-Vizepräsident Marcel Colomb hat das Stimmvolk einen wichtigen Grundsatzentscheid gefällt: Die Frage nach der Anzahl der Regierungsräte und auch die seit der Einführung vor 13 Jahren immer wieder geführte Diskussion nach Sinn und Zweck des PD sei nun «gegessen». Colomb sieht im klaren Resultat zudem, dass das Volk aktuell keine grosse Strukturreform will. «Das hätte das politische Leben in Basel auf die nächsten Jahre hinaus dominiert, ja blockiert.» Mit ähnlichen Argumenten begrüssen die Basler Grünen das Nein zur Abschaffungs-Initiative: Diese hätte keine Antworten für die aktuellen Probleme des Kantons geboten und diesen über Jahre hinaus geschwächt.

Keine Strukturreform in einer Zeit mit grossen Problemen

Der von der Initiative direktbetroffene Regierungspräsident Beat Jans (SP) zeigt sich «erleichtert» über die klare Ablehnung der Initiative: Mit Energiemangellage, Klimakrise und dem Krieg in der Ukraine sehe sich die Basler Politik derzeit wahrlich mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Jans sagt:

«Ich bin froh, dass wir in dieser Zeit nicht zusätzlich eine Verwaltungsreform durchziehen müssen.»

Seiner Ansicht nach hat das Stimmvolk klar zum Ausdruck gebracht, dass es wie andere Städte auf der Welt einen Regierungspräsidenten samt Präsidialdepartement haben will.

Forderungen nach einer Restrukturierung der Departemente erteilt er ‒ vorerst ‒ eine Absage. Immer wieder in Frage gestellt wird die Eigenständigkeit des Gesundheitsdepartements mit seinen gerade einmal rund 250 Angestellten. «Pandemie, Pflegenotstand, Spitallisten: Die politische Steuerung des Gesundheitswesens ist seit der Auslagerung der Spitäler nicht weniger anspruchsvoll, im Gegenteil.»

Jans verspricht Klärung der Schnittstellen

Die Diskussion um die Strukturen und Aufgabenteilung in der Verwaltung müsse und wolle man aber weiterführen ‒ auch weil sich die Stadt verändert. Bezug nehmend auf die Aussagen von SVP-Grossrat Thüring verspricht Jans Besserung. Im Rahmen eines laufenden Projekts zur Organisationsentwicklung würden Schnittstellen zum Bau- und Verkehrsdepartement geklärt.